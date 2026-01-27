UE e Índia assinam acordo para zona de livre comércio de 2 bilhões de pessoas

União Europeia (UE) e Índia formalizaram nesta terça-feira (27) um grande acordo que, após duas décadas de negociações, criará uma zona de livre comércio de 2 bilhões de pessoas. Em um contexto geopolítico incerto, o pacto tem o objetivo de proteger as partes da concorrência chinesa e dos efeitos da guerra tarifária iniciada pelos Estados Unidos.

"O acordo trará muitas oportunidades", celebrou o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, antes de uma reunião com o presidente do Conselho Europeu, António Costa, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

"Representa quase 25% do PIB mundial e um terço do comércio internacional", acrescentou. "Europa e Índia fizeram história hoje", afirmou Von der Leyen na rede social X. "Concluímos a mãe de todos os acordos. Criamos uma zona de livre comércio de 2 bilhões de pessoas que beneficiará as duas partes", acrescentou. Os últimos obstáculos para a conclusão do texto foram superados na segunda-feira, durante as negociações finais.

Índia e UE esperam que o pacto impulsione o comércio ao reduzir as tarifas em muitos setores. Segundo Bruxelas, a redução das tarifas indianas sobre as importações europeias deve permitir à UE economizar por ano até 4 bilhões de euros (4,75 bilhões de dólares, 25,1 bilhões de reais). A Alemanha elogiou o pacto comercial com a Índia como um motor de "crescimento e empregos".

O anúncio acontece após a UE assinar, em 17 de janeiro, um acordo com o bloco sul-americano Mercosul depois de mais de 25 anos de negociações, que criou outra das maiores zonas de livre comércio do mundo. O Parlamento Europeu, no entanto, remeteu à Justiça do bloco o documento assinado com Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai para avaliar sua legalidade, o que suspendeu a ratificação do acordo por um ano e meio. - Automóveis, vinho, chocolate -

Com o acordo UE-Índia, as tarifas do gigante asiático sobre os veículos "made in Europe" passarão de 110% para 10%, as do vinho de 150% para 20% e as da massa ou do chocolate, atualmente de 50%, serão totalmente eliminadas, segundo as autoridades europeias. "A UE espera ser beneficiada pelo nível de acesso mais elevado já concedido a um parceiro comercial ao mercado indiano, tradicionalmente protegido", afirmou Von der Leyen ao desembarcar na Índia no domingo. Ela acredita que o bloco europeu dobrará suas exportações. A Índia espera fortalecer as exportações de têxteis, joias, pedras preciosas e produtos de couro, segundo Modi.