UE ajudará Google a abrir Android para serviços de IA concorrentes

A União Europeia anunciou, nesta terça-feira (27), que ajudará a gigante de tecnologia americana Google a abrir o Android às ferramentas de inteligência artificial de seus concorrentes e a compartilhar os dados coletados por seu mecanismo de busca, em conformidade com as regulamentações europeias. O Executivo da UE anunciou que iniciará um procedimento para ajudar o Google a preparar medidas alinhadas à sua principal legislação, a Lei dos Mercados Digitais (DMA).

Segundo a DMA, as maiores empresas de tecnologia do mundo devem se abrir à concorrência para oferecer aos consumidores mais opções e limitar os abusos relacionados a posições dominantes no mercado.

O governo de Donald Trump criticou fortemente essa legislação, assim como a regulamentação de moderação de conteúdo conhecida como Lei de Serviços Digitais, e acusou o bloco de mirar injustamente nas empresas americanas. Bruxelas acredita que essa medida permitirá que os concorrentes "otimizem seus serviços e ofereçam aos usuários alternativas reais à busca do Google". Este procedimento, anunciado nesta terça-feira, não é uma investigação formal que possa resultar em multas, já que o Executivo europeu estabeleceu um prazo de seis meses. No entanto, se Bruxelas não ficar satisfeita com os esforços do Google, poderá concluir posteriormente que a empresa não está cumprindo com seus regulamentos.

Qualquer infração da DMA pode resultar em multas de até 10% do faturamento global total de uma empresa. O Google se defendeu, insistindo que o Android foi concebido como um sistema aberto. "Já licenciamos dados de busca para nossos concorrentes sob a DMA", disse em nota Clare Kelly, assessora jurídica sênior de concorrência do Google.