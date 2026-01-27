Ucrânia sofre ataque "massivo" em meio a negociações de paz

Chega ao fim primeira rodada de reuniões em Abu Dhabi entre Rússia, Ucrânia e EUA. Novos encontros podem ocorrer na próxima semana. Zelenski fala em conversas "construtivas".A onda de ataques noturnos da Rússia contra a Ucrânia esteve entre as mais intensas em semanas, afirmou neste sábado (24/01) o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski , momentos antes de ser encerrada a primeira rodada de negociações trilaterais de paz em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. "A Rússia lançou um ataque massivo contra nossas regiões durante a noite, disparando 370 drones de combate e 21 mísseis de diversos tipos", disse Zelenski no Telegram. "Cada ataque russo contra nossa infraestrutura energética prova que não pode haver atrasos no fornecimento de defesas aéreas", acrescentou. "Não podemos fechar os olhos para esses ataques." Além de Kiev e arredores, as regiões de Kharkiv, Sumy e Chernihiv, localizadas perto da fronteira com a Rússia, também foram atingidas. Zelenski relatou uma morte e dezenas de feridos, além de graves danos à infraestrutura de fornecimento de energia. As autoridades regionais já haviam relatado ataques e danos durante a noite. A Força Aérea Ucraniana e o jornal The Kyiv Independent informaram pouco depois da meia-noite que a cidade estava sob forte ataque. Drones e mísseis atingiram vários distritos, disseram autoridades, deixando pelo menos uma pessoa morta e quatro feridas. Na cidade de Kharkiv, no leste da Ucrânia, perto da fronteira com a Rússia, o prefeito Ihor Terekhov disse que pelo menos 19 pessoas ficaram feridas. Vários hospitais e prédios residenciais foram danificados, e algumas pessoas ficaram presas sob os escombros. O governador da região de Kharkiv, Oleh Syniehubov, disse que uma mulher grávida e uma criança estavam entre os feridos. Rodada encerrada A primeira rodada de negociações entre a Rússia e a Ucrânia iniciada nesta sexta-feira para pôr fim à guerra, mediada pelos Estados Unidos em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, foi concluída, informaram agências de notícias russas neste sábado. "As negociações terminaram", disse uma fonte à Tass. Fontes ouvidas pelas agências de notícias informaram, entretanto, que as conversas devem continuar na próxima semana em Abu Dhabi. A delegação russa retornou ao hotel após quase três horas de conversas a portas fechadas sobre o controle de Donbass e medidas de segurança após o fim da guerra. Uma fonte disse à agência de notícias russa que "não se pode dizer" que não houve resultados, pois "há", embora não os tenha especificado. A fonte também observou que "há uma possibilidade" de que a segunda rodada seja realizada nos próximos dias. Reunião "construtiva e positiva" Zelenski afirmou que as conversas foram "construtivas" e que próximos encontros podem ocorrer na próxima semana. Ele afirmou ainda que representantes militares identificaram uma lista de temas para discussão em uma potencial reunião futura. Delegados ucranianos disseram também que a reunião foi "construtiva" e "positiva". Eles também destacaram que houve resultados, sem especificá-los, e indicaram que as negociações continuarão na próxima semana. Segundo uma fonte que falou à agência de notícias Tass, russos e ucranianos analisaram diversos documentos referentes a "território, garantias de segurança e outros aspectos" de uma solução pacífica para o conflito. Donbass é obstáculo Ambos os lados e os mediadores reconheceram na sexta-feira que a retirada das tropas ucranianas de Donbass é o principal obstáculo nas negociações trilaterais. "Esta questão continua sendo a mais complexa. Para a Rússia, a retirada do Exército ucraniano de Donbass é crucial. Vários parâmetros de segurança estão sendo considerados para esse fim", disse hoje uma fonte oficial à Tass. A Rússia se opõe categoricamente ao destacamento de tropas ocidentais em seu território, enquanto Kiev exige garantias que obriguem os EUA e seus aliados europeus a defendê-la em caso de novas agressões russas, de acordo com o Artigo 5º do tratado da Otan. O presidente russo, Vladimir Putin , deu sua aprovação para as negociações trilaterais em Abu Dhabi após se reunir na manhã de sexta-feira com os enviados da Casa Branca, Steve Witkoff e Jared Kushner. Zelenski fez o mesmo após se reunir na quinta-feira com o presidente dos EUA, Donald Trump, à margem do Fórum Econômico Mundial em Davos. md (DPA, EFE, Reuters, AFP)