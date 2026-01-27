Trump promete 'desescalar um pouco' a situação em Minnesota, mas descarta demissões

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostrou-se disposto nesta terça-feira (27) a "reduzir um pouco a escalada" da situação em Minneapolis, uma cidade abalada após a morte, em menos de três semanas, de dois cidadãos baleados por agentes federais. Trump, que classificou como "muito triste" a morte do ativista Alex Pretti, um enfermeiro de 37 anos, descartou a demissão da secretária de Segurança Nacional, Kristi Noem, alvo de críticas da oposição.

"Vamos desescalar um pouco", disse Trump à Fox News depois de enviar seu czar para assuntos migratórios, Tom Homan, a Minneapolis, onde ele se reuniu com o prefeito democrata Jacob Frey.

Noem "está fazendo um trabalho muito bom" e não será substituída, disse Trump a jornalistas. A secretária acusou Pretti de ser "terrorista". Ele foi morto a tiros por agentes da Patrulha de Fronteira no último sábado. Noem utilizou o mesmo adjetivo para qualificar Renee Good, uma mãe de 37 anos morta em 7 de janeiro por disparos de um agente de imigração.

"Kristi Noem é uma mentirosa compulsiva, abjeta e corrupta", afirmou Hakeem Jeffries, líder da minoria democrata na Câmara dos Representantes, ao canal MSNow. A crise deu fôlego aos democratas e ameaça travar uma das principais políticas do segundo mandato presidencial de Trump: o combate à imigração. O prefeito de Minneapolis reiterou ao czar migratório de Trump que sua principal exigência é que a operação contra a imigração ilegal "termine o mais rápido possível".

Frey acrescentou ainda que "Minneapolis não aplica nem aplicará as leis federais de imigração". O DHS insiste que seus agentes foram deslocados para Minneapolis e para outras cidades santuário com o objetivo de prender prioritariamente imigrantes sem documentos que tenham pendências relacionadas a outros tipos de crimes. Ativistas denunciam um clima de medo nas ruas, e organizações de defesa dos migrantes asseguram que pessoas sem antecedentes criminais foram detidas.

Os chefes das principais agências de controle migratório do país comparecerão ao Senado para uma audiência pública em 12 de fevereiro. - Um memorial - Em Minneapolis, sob uma temperatura glacial, o local onde Pretti morreu no último sábado transformou-se em um memorial improvisado, onde ativistas vão para se recolher e rezar.