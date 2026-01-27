Trump diz que China e Japão sempre quiseram desvalorizar o dólar e que Cuba 'cairá em breve'
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 27, que a China e o Japão "sempre queriam desvalorizar o dólar", ao comentar para repórteres que não vê preocupação com a queda da divisa americana. "Eu gostaria que ele... apenas buscasse seu próprio nível", disse Trump.
Investidores estão atentos a uma possível intervenção coordenada no câmbio pelas autoridades do Japão.
O republicano ainda comentou que "Cuba estará caindo em breve", acrescentando que a Venezuela, que já foi o principal fornecedor da ilha, não enviou recentemente petróleo ou dinheiro para Cuba.