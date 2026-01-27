Trump afirma que Irã quer negociar enquanto porta-aviões americano chega ao Oriente Médio

Washington reforçou sua presença militar no Oriente Médio com a chegada de um porta-aviões à região, em meio a tensões crescentes com o Irã devido à repressão de protestos, embora o presidente, Donald Trump, afirme que Teerã ainda busca negociações. A República Islâmica do Irã vivencia uma onda de protestos que começou no final de dezembro devido à crise econômica e evoluiu para um movimento massivo contra o regime teocrático, estabelecido desde a revolução de 1979.

Grupos de direitos humanos alertaram que a repressão aos protestos deixou milhares de mortos, e Washington não descartou uma intervenção militar no país, embora nas últimas semanas tenha enviado sinais contraditórios sobre uma possível intervenção.

O Comando Central (Centcom), responsável pelas operações militares dos EUA no Oriente Médio e em partes da Ásia Central, anunciou a chegada de uma força militar composta pelo porta-aviões Abraham Lincoln à região. O Centcom não revelou sua localização exata, mas afirmou que foi enviado para a área "para promover a segurança e a estabilidade regionais". "Temos uma Marinha poderosa perto do Irã. Maior que a da Venezuela", disse Trump ao site de notícias Axios, semanas após a captura do presidente venezuelano deposto, Nicolás Maduro, em uma intervenção militar dos EUA.

"Eles querem fazer um acordo. Eu sei disso. Já ligaram várias vezes. Querem conversar", acrescentou o presidente republicano. O portal Axios afirmou que Trump se recusou a discutir as opções apresentadas por sua equipe de segurança interna, ou qual delas ele prefere. Analistas afirmam que as opções incluem ataques a instalações militares ou ataques direcionados contra o sistema clerical que governa o Irã desde a Revolução Islâmica que depôs o xá.

- "Em seu ponto mais fraco" - O jornal The New York Times noticiou que Trump recebeu múltiplos relatórios de inteligência "indicando que a posição do governo iraniano está enfraquecendo" e que seu controle do poder "está no ponto mais frágil" desde a queda do xá. O influente senador americano Lindsey Graham disse ao jornal que conversou com Trump nos últimos dias sobre o Irã e que "o objetivo é acabar com o regime".

"Eles podem parar de matá-los [os manifestantes] hoje, mas se ainda estiverem no poder no mês que vem, vão matá-los no mês que vem", acrescentou. As autoridades iranianas têm se mostrado cautelosas nos últimos dias. Teerã já declarou que existe um canal de comunicação aberto entre o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, e o enviado americano Steve Witkoff, apesar da ausência de relações diplomáticas entre os dois países inimigos.