TikTok alcança acordo para evitar julgamento por vício em redes sociais

Uma semana depois do Snapchat, o TikTok também chegou a um acordo para encerrar um processo nos Estados Unidos contra as principais empresas de tecnologia acusadas de desenvolver aplicativos que criam dependência entre jovens usuários, segundo vários advogados que falaram à AFP.

O acordo entre a ByteDance, empresa criadora do TikTok, e a autora da ação, cujos termos permanecem confidenciais, será divulgado durante o julgamento marcado para esta terça-feira (27) em Los Angeles.