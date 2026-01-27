Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tabloide britânico diz que Schumacher não está mais acamado

Segundo o jornal "Daily Mail", heptacampeão mundial de Fórmula 1 pode ser levado para passear numa cadeira de rodas. "Isso já se sabe há anos", afirmam tabloides alemães.Uma matéria no jornal britânico Daily Mail nesta segunda-feira (26/01) voltou a alimentar especulações sobre o estado de saúde do ex-piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher, que se acidentou em 2013. O estado de saúde do heptacampeão mundial de Fórmula 1 é um segredo guardado cuidadosamente pela família e por amigos próximos e permanece um mistério desde o grave acidente sofrido por ele nos Alpes Franceses no fim de 2013, do qual não se recuperou até hoje. Agora o tabloide britânico noticiou que o piloto alemão não está acamado e que fontes próximas a ele afirmam que ele "pode ser levado para passear numa cadeira de rodas por sua propriedade de 30 milhões de libras em Maiorca e por sua residência de 50 milhões de libras em Gland, às margens do Lago de Genebra". Schumacher melhorou? A imprensa alemã repercutiu a notícia e acrescentou que isso não é exatamente novidade. "Isso já se sabe há anos", escreveram os tabloides Bild e BZ. "O arcebispo Georg Gänswein revelou numa entrevista de 2018 à revista Bunte sobre sua visita dois anos antes: 'No início da minha visita, um terapeuta trouxe Michael para a sala de estar'", escreveu o Bild. "E ainda: 'Tenho a sensação de que ele percebe os encontros e mantém um diálogo interior consigo mesmo'", prosseguiu o jornal, citando Gänswein. "Schumacher está melhor? Isso é incerto. Tudo o que se sabe é que ele continua lutando por sua recuperação", completou o Bild. as/ra (ots)

