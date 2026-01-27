"Submarino" levava 9 toneladas de cocaína para a Europa

Embarcação foi abordada em alto-mar, a cerca de 420 km da costa do arquipélado de Açores / Crédito: DIVULGAÇÃO/ POLÍCIA JUDICIÁRIA DE PORTUGAL

Uma embarcação semelhante a um submarino, capaz de transportar grandes quantidades de cocaína em alto-mar na rota América-Europa, foi flagrada por autoridades policiais e militares portuguesas com o equivalente a nove toneladas da droga. O pó estava acondicionado em quase 300 pacotes, que ocupavam quase todos os compartimentos da embarcação. Três colombianos e um venezuelano estavam a bordo e foram presos por tráfico internacional.

A apreensão aconteceu na sexta-feira, 23, e foi divulgada nesta segunda-feira, 26, como o maior volume de cocaína já descoberto naquele País numa única ação contra o tráfico marítimo transcontinental.

O "submarino" teria partido da América Latina - país não informado pela PJ de Portugal, equivalente à Polícia Federal brasileira - e estaria se dirigindo para Portugal. A Polícia Judiciária, a Marinha e a Força Aérea de Portugal descreveram a dificuldade e o perigo da operação, por conta das adversidades meteorológicas e oceânicas. No dia 12 de janeiro deste ano, a polícia espanhola divulgou a apreensão de 10 toneladas de cocaína que estavam escondidas num cargueiro, de bandeira camaronesa. A droga estava camuflada num carregamento de sal. Treze pessoas da tripulação foram presas.

As autoridades brasileiras confirmaram que este navio chegou a fazer escala em portos do Ceará e do Pará, em meados de dezembro, antes de seguir viagem e ser interceptado a caminho da Europa, ainda em águas internacionais. Veja o vídeo da operação: Águas revoltas dificultaram a abordagem dos policiais O veículo semissubmersível descoberto próximo à costa portuguesa foi interceptado a cerca de 420 km (230 milhas náuticas) da costa do Arquipélago de Açores. O trecho era de águas bastante revoltas.

A operação foi batizada de Adamastor, em alusão ao ser mitológico citado pelo escritor Luis de Camões na obra Os Lusíadas. O personagem é um gigante e faz referência ao risco das grandes navegações. Imagens divulgadas pelos órgãos portugueses mostram o momento da abordagem e as condições em que os quatro traficantes navegavam, com mantimentos e quase toda a estrutura tomada pelos fardos de cocaína. A embarcação teria sido projetada exclusivamente para o tráfico marítimo de grandes quantidades. Na chegada dos policiais, o submarino tombou e alguns dos pacotes caíram no mar, mas a quantidade maior foi recuperada o suficiente para assegurar o flagrante.