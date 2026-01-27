"Submarino" levava 9 toneladas de cocaína para a Europa

"Submarino" do tráfico transportava 9 toneladas de cocaína para a EuropaFoi a maior apreensão da droga já realizada numa mesma operação pelas autoridades de Portugal contra o tráfico marítimo
Uma embarcação semelhante a um submarino, capaz de transportar grandes quantidades de cocaína em alto-mar na rota América-Europa, foi flagrada por autoridades policiais e militares portuguesas com o equivalente a nove toneladas da droga.
O pó estava acondicionado em quase 300 pacotes, que ocupavam quase todos os compartimentos da embarcação. Três colombianos e um venezuelano estavam a bordo e foram presos por tráfico internacional.
A apreensão aconteceu na sexta-feira, 23, e foi divulgada nesta segunda-feira, 26, como o maior volume de cocaína já descoberto naquele País numa única ação contra o tráfico marítimo transcontinental.
O "submarino" teria partido da América Latina - país não informado pela PJ de Portugal, equivalente à Polícia Federal brasileira - e estaria se dirigindo para Portugal.
A Polícia Judiciária, a Marinha e a Força Aérea de Portugal descreveram a dificuldade e o perigo da operação, por conta das adversidades meteorológicas e oceânicas.
No dia 12 de janeiro deste ano, a polícia espanhola divulgou a apreensão de 10 toneladas de cocaína que estavam escondidas num cargueiro, de bandeira camaronesa. A droga estava camuflada num carregamento de sal. Treze pessoas da tripulação foram presas.
As autoridades brasileiras confirmaram que este navio chegou a fazer escala em portos do Ceará e do Pará, em meados de dezembro, antes de seguir viagem e ser interceptado a caminho da Europa, ainda em águas internacionais.
Veja o vídeo da operação:
Águas revoltas dificultaram a abordagem dos policiais
O veículo semissubmersível descoberto próximo à costa portuguesa foi interceptado a cerca de 420 km (230 milhas náuticas) da costa do Arquipélago de Açores. O trecho era de águas bastante revoltas.
A operação foi batizada de Adamastor, em alusão ao ser mitológico citado pelo escritor Luis de Camões na obra Os Lusíadas. O personagem é um gigante e faz referência ao risco das grandes navegações.
Imagens divulgadas pelos órgãos portugueses mostram o momento da abordagem e as condições em que os quatro traficantes navegavam, com mantimentos e quase toda a estrutura tomada pelos fardos de cocaína.
A embarcação teria sido projetada exclusivamente para o tráfico marítimo de grandes quantidades. Na chegada dos policiais, o submarino tombou e alguns dos pacotes caíram no mar, mas a quantidade maior foi recuperada o suficiente para assegurar o flagrante.
Ao O POVO, o diretor da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) da PJ, Artur Vaz, confirmou que não havia brasileiros entre os embarcados, mas não poderia dar mais detalhes sobre a operação. Disse que a investigação segue para descobrir novos elos do caso.
A operação contou com o apoio do Departamento de Investigação Criminal dos Açores. Teve ainda a articulação e cooperação internacional, com a participação de agências de inteligência dos Estados Unidos, como o DEA (Drug Enforcement Administration) e a JIATF-S (Joint Interagency Task Force South).
Do Reino Unido, contaram com informações da NCA (National Crime Agency). Também teve o trabalho do Centro de Análise e Operações Marítimas - Narcóticos (MAOC-N), que monitora embarcações suspeitas em rota e é sediado em Lisboa.
