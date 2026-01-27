Sheinbaum diz que interrompeu embarques de petróleo à Cuba e que decisão foi da Pemex

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta terça-feira, 27, que seu governo interrompeu temporariamente os embarques de petróleo para Cuba, mas adotou um tom ambíguo, dizendo que a pausa fazia parte de flutuações gerais no fornecimento de petróleo e que foi uma "decisão soberana" não tomada sob pressão dos Estados Unidos.

Sheinbaum estava respondendo a perguntas sobre se a estatal petrolífera Pemex havia cortado os embarques de óleo para Cuba em meio à crescente pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, para que o México se distanciasse do governo cubano.