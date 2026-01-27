Sabalenka vence Iva Jovic e vai às semifinais do Aberto da Austrália

A tenista Aryna Sabalenka, número um do mundo, se classificou para as semifinais do Aberto da Austrália nesta terça-feira (27), ao derrotar a jovem e promissora americana Iva Jovic (27ª do ranking) com parciais de 6-3 e 6-0. Em sua 14ª semifinal de Grand Slam e quarta consecutiva em Melbourne, a bielorrussa vai enfrentar na quinta-feira a vencedora do duelo entre a americana Coco Gauff (3ª) e a ucraniana Elina Svitolina (12ª).

Sabalenka, que não perdeu nenhum set neste torneio, venceu em Melbourne em 2023 e 2024 e parecia destinada a mais um título no ano passado, mas foi surpreendida na final pela americana Madison Keys, que foi eliminada por sua compatriota Jessica Pegula na segunda-feira.

"Essas adolescentes têm me desafiado bastante nas últimas rodadas", disse Sabalenka após o triunfo desta terça. "Foi uma partida difícil. Não se enganem com o placar. Não foi nada fácil. Ela jogou um tênis incrível. Ela me forçou a elevar o meu nível. E estou muito feliz com a vitória". A derrota pôs fim ao sonho de Jovic, que tem apenas 18 anos e é a jogadora mais jovem entre as 100 melhores do mundo. Nas rodadas anteriores, ela havia surpreendido a italiana duas vezes campeã do Grand Slam Jasmine Paolini (7ª) e superou a experiente tenista cazaque Yulia Putintseva.

No entanto, Sabalenka se mostrou um obstáculo intransponível, e o calor extremo – que chegou a 38°C na Rod Laver Arena – afetou o desempenho de Jovic. A bielorrussa quebrou o saque da adversária logo no primeiro game, abrindo uma vantagem de 3 a 0, e as duas jogadoras confirmaram seus serviços a partir daí. Aryna Sabalenka não enfrentou nenhum break point até o último game do set, em seu próprio saque, que durou mais de dez minutos. Ela precisou salvar três break points antes de finalmente vencer o set em seu terceiro set point, após 59 minutos de jogo.