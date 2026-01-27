Rubio adverte a Delcy Rodríguez que pode sofrer o mesmo destino de Maduro

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, pode ser deposta como aconteceu com Nicolás Maduro, adverte o secretário de Estado americano Marco Rubio, segundo um trecho do depoimento que ele fará nesta quarta-feira (28) no Senado americano. Rubio comparecerá nesta quarta a uma comissão do Senado para explicar a operação que levou à captura de Maduro, em 3 de janeiro, e os próximos passos do governo Trump.

Delcy, que agora lidera um processo gradual de mudanças, "conhece muito bem o destino de Maduro", assegura Rubio, segundo o trecho de seu depoimento, que foi divulgado pelo Departamento de Estado.

"Acreditamos que seu próprio interesse se alinha com o avanço de nossos objetivos-chave", afirmará Rubio, segundo as partes antecipadas do discurso. "Não se enganem: como afirmou o presidente, estamos preparados para usar a força para assegurar a máxima cooperação se outros métodos fracassarem", explica o texto. Ex-senador republicano, Rubio aceitou testemunhar perante seus antigos colegas após semanas nas quais os democratas acusaram o governo Trump de enganar os legisladores e de exceder sua autoridade ao usar a força.

Comandos americanos entraram em Caracas em 3 de janeiro e capturaram Maduro e sua esposa, Cilia Flores. O casal foi levado para Nova York para ser julgado por acusações de tráfico de drogas apresentadas nos Estados Unidos, imputações que eles negam. Em seu depoimento preparado, Rubio defende energicamente a operação, afirmando que os Estados Unidos "prenderam dois narcotraficantes" e chama Maduro de "narcotraficante indiciado, não um chefe de Estado legítimo".

"Não estamos em guerra contra a Venezuela", assegura Rubio. "Tudo isso foi conseguido sem a perda de uma única vida americana, nem uma ocupação militar contínua." "A história oferece poucos exemplos nos quais se tenha conquistado tanto a um custo tão baixo", frisará o secretário. As autoridades venezuelanas dizem que mais de 100 pessoas morreram, tanto venezuelanos quanto cubanos, que tentaram proteger Maduro, sem sucesso.