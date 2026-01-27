Parlamento francês rejeita moção de censura contra governo em meio à briga pelo orçamento

O parlamento da França rejeitou nesta terça-feira, 27, uma moção de censura contra o governo, em mais um episódio da briga no legislativo contra a gestão de Emmanuel Macron, depois que o governo decidiu aprovar parte de despesas do Orçamento de 2026 sem uma consulta final da Assembleia Nacional.

Apesar de rejeitada, a proposta movida pela esquerda passou perto da aprovação, com 267 votos favoráveis, quando o mínimo necessário eram 289 votos a favor para a moção ser aprovada.