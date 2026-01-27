Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'Não estava agindo como um assassino', diz Trump sobre enfermeiro assassinado em Minneapolis

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descartou nesta terça-feira, 27, demitir a secretária de Segurança Interna (DHS), Kristi Noem, em meio às críticas à atuação de agentes federais de imigração (ICE) em Minneapolis. "Não vou demiti-la", afirmou de forma direta. A declaração foi dada antes de o republicano embarcar no helicóptero Marine One, na saída da Casa Branca.

Trump comentou o caso do enfermeiro Alex Pretti, morto a tiros por um agente federal durante protestos contra operações migratórias na cidade. O presidente disse que pretende aguardar o resultado de uma "investigação honesta e honorável" antes de formar um juízo definitivo. Segundo ele, Pretti "não estava agindo como um assassino", contrariando declarações iniciais de autoridades federais após o episódio. Trump ressaltou, porém, que "ninguém pode entrar armado em um protesto" e classificou o ocorrido como "um incidente muito infeliz".

De acordo com o presidente, uma ampla apuração está em curso e ele acompanhará pessoalmente os desdobramentos. As declarações ocorrem enquanto agentes federais começam a deixar Minneapolis, após acordo com autoridades locais, e em meio à pressão política sobre a Operação Metro Surge, conduzida pelo DHS.

O presidente também afirmou que "há muitas coisas boas ainda para acontecer" na relação entre Rússia e Ucrânia, sem dar detalhes.

Trump seguiu viagem para o Estado de Iowa, onde deve discursar sobre redução do custo de vida (affordability), tema central da estratégia da Casa Branca às vésperas das eleições de meio de mandato.

