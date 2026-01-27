'Não estava agindo como um assassino', diz Trump sobre enfermeiro assassinado em Minneapolis

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descartou nesta terça-feira, 27, demitir a secretária de Segurança Interna (DHS), Kristi Noem, em meio às críticas à atuação de agentes federais de imigração (ICE) em Minneapolis. "Não vou demiti-la", afirmou de forma direta. A declaração foi dada antes de o republicano embarcar no helicóptero Marine One, na saída da Casa Branca.

Trump comentou o caso do enfermeiro Alex Pretti, morto a tiros por um agente federal durante protestos contra operações migratórias na cidade. O presidente disse que pretende aguardar o resultado de uma "investigação honesta e honorável" antes de formar um juízo definitivo. Segundo ele, Pretti "não estava agindo como um assassino", contrariando declarações iniciais de autoridades federais após o episódio. Trump ressaltou, porém, que "ninguém pode entrar armado em um protesto" e classificou o ocorrido como "um incidente muito infeliz".