Megatempestade gera cancelamento de quase 10 mil voos nos EUA

Temporal de inverno já causa estragos em grande parte do país. Governo alerta que até 240 milhões de cidadãos podem ser afetados. Meteorologistas dizem que os danos podem ser comparáveis ​​aos de um furacão.Quase 10 mil voos programados para este fim de semana nos EUA foram cancelados devido a uma massiva tempestade de inverno que começou a causar estragos neste sábado (24/01) em grande parte do país. Aproximadamente 140 milhões de pessoas, ou mais de 40% da população dos EUA, estavam sob alerta de tempestade de inverno, do Novo México à Nova Inglaterra. A previsão do Serviço Nacional de Meteorologia alerta para nevasca intensa generalizada e uma faixa de gelo catastrófica que se estende do leste do Texas à Carolina do Norte, enquanto o temporal avança pelos Estados Unidos em direção ao nordeste, ameaçando dezenas de milhões de americanos com apagões, caos no transporte e frio intenso. O Departamento de Transportes do Texas publicou neste sábado imagens de rodovias cobertas de neve nos subúrbios ao norte de Dallas. "Está acontecendo!", dizia a publicação da agência. "Se alguém perguntar... sim... queremos que você fique em casa e evite viagens desnecessárias enquanto a tempestade de inverno atravessa o norte do Texas neste fim de semana." Consumidores esvaziaram as prateleiras dos supermercados, já que o Serviço Nacional de Meteorologia previu fortes nevascas em algumas áreas e possíveis acúmulos de gelo "catastróficos" devido à chuva congelante. Estado de emergência O secretário de Transportes, Sean Duffy, alertou que até 240 milhões de cidadãos poderiam ser afetados pela tempestade. Pelo menos 16 estados e a capital dos EUA, Washington, declararam estado de emergência. Na manhã de sábado, gelo já havia se formado em estradas e pontes em um terço dos condados do Mississippi, de acordo com Scott Simmons, porta-voz da Agência de Gerenciamento de Emergências do Mississippi. Little Rock, no Arkansas, foi coberta por uma fina camada de neve. Os meteorologistas dizem que os danos, especialmente em áreas atingidas pelo gelo, podem ser comparáveis ​​aos de um furacão. O gelo e a chuva congelada que atingiram o norte do Texas durante a noite estavam se movendo em direção à região central do estado no sábado, informou o Serviço Nacional de Meteorologia em Fort Worth. Prevendo gelo e condições perigosas, as autoridades disseram que todas as escolas em Houston permanecerão fechadas na segunda-feira. "Temperaturas e sensações térmicas perigosamente baixas estão se espalhando pela área e permanecerão assim até segunda-feira", disse a agência na plataforma X . As temperaturas mínimas ficarão em sua maioria abaixo de zero nas próximas noites, com sensação térmica de até -24 °C. Mais de 95 mil interrupções de energia foram relatadas em todo o país na manhã de sábado, cerca de 36 mil delas no Texas e outras 10 mil na Virgínia. Neve e granizo continuaram a cair em Oklahoma. Governadores em mais de uma dúzia de estados soaram o alarme sobre o clima instável que se aproximava, declarando estado de emergência ou pedindo às pessoas que ficassem em casa. Às 10h da manhã (horário do leste dos EUA), mais de 3.400 voos foram cancelados no sábado, de acordo com o site de rastreamento de voos FlightAware. Quase 6.200 voos foram cancelados para domingo. Após varrer o sul, a tempestade deveria se deslocar para o nordeste, despejando cerca de 30 centímetros de neve desde Washington até Nova York e Boston, segundo a previsão do serviço meteorológico. As temperaturas chegaram a -34 °C pouco antes do amanhecer no condado rural de Lewis e em outras partes do norte do estado de Nova York, após dias de forte nevasca. Temperaturas congelantes As empresas de serviços públicos se prepararam para possíveis cortes de energia, pois árvores e linhas de energia cobertas de gelo podem continuar caindo muito tempo depois da passagem da tempestade. No centro-oeste, a sensação térmica chegou a -40 °C, o que significa que a hipotermia poderia ocorrer em 10 minutos. O governo federal colocou quase 30 equipes de busca e resgate em prontidão. As autoridades distribuíram mais de 7 milhões de refeições, 600 mil cobertores e 300 geradores por toda a área que a tempestade deveria atingir, de acordo com a Agência Federal de Gestão de Emergências (Fema). O presidente americano, Donald Trump, disse nas redes sociais na sexta-feira que seu governo estava coordenando com autoridades estaduais e locais e que "a Fema está totalmente preparada para responder". Nove estados solicitaram declarações de emergência, de acordo com um documento informativo da Fema divulgado neste sábado. As declarações podem liberar recursos federais de emergência. Na sexta-feira, Trump aprovou declarações de emergência para a Carolina do Sul e Virgínia, e os pedidos do Arkansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Carolina do Norte, Tennessee e Virgínia Ocidental ainda estavam pendentes na manhã de sábado. Após a passagem da tempestade, levará algum tempo para descongelar. O gelo pode adicionar centenas de quilos às linhas de energia e galhos, tornando-os mais suscetíveis a quebras, especialmente se houver vento. Em pelo menos 11 estados do sul, do Texas à Virgínia, o gelo está presente. md (AP, AFP)