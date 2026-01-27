Lula pede a Trump lugar para palestinos em Conselho de Paz

Presidente brasileiro conversou com americano por telefone e vai a Washington em fevereiro. Itamaraty ainda não respondeu a convite para se juntar a órgão criado pela Casa Branca.O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou nesta segunda-feira (26/01) por telefone com o seu homólogo americano, Donald Trump , segundo comunicado do Itamaraty. Na ligação de 50 minutos, o brasileiro pediu que o Conselho de Paz proposto pela Casa Branca se limite a tratar de Gaza, e não de outras zonas de conflito, e preveja um assento também para os palestinos, que até agora não receberam convite. O Brasil ainda não respondeu se participará do órgão idealizado por Trump, que foi lançado este mês no Fórum Econômico Mundial sem aliados-chave dos EUA. A proposta original de Trump foi inicialmente aprovada em resolução pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) para exclusivamente supervisionar a paz e a reconstrução na Faixa de Gaza. A carta de fundação do conselho, entretanto, indicou que as ambições do presidente americano iam além. Sem mencionar Gaza, o documento previa que o órgão assumisse atribuições que hoje são da ONU, inclusive "promover estabilidade, restaurar uma governança confiável e legítima e garantir uma paz duradoura" em regiões "afetadas ou ameaçadas por conflitos" ao redor do mundo. Lula vai a Washington De acordo com o Itamaraty, Lula também usou a conversa para reiterar "a importância de uma reforma abrangente da Organização das Nações Unidas, que inclua a ampliação dos membros permanentes do Conselho de Segurança". Esta é uma proposta defendida desde 2003 pelo Brasil, que quer um lugar para si no órgão. Na visão do governo, a iniciativa de Trump tende a reduzir este debate e vai na contramão dos seus esforços. Os dois presidentes concordaram ainda com uma visita de Lula a Washington para fevereiro. No ano passado, o encontro de Lula com Trump na Malásia foi lido como vitória para o presidente brasileiro, uma vez que serviu para aliviar a distensão nas relações diplomáticas e abrir o caminho para o alívio das tarifas para o Brasil . Outro ponto sensível na relação entre Brasil e EUA é a Venezuela, sobretudo desde a captura do presidente Nicolás Maduro por agentes americanos. Lula "ressaltou a importância de preservar a paz e a estabilidade da região e de trabalhar pelo bem-estar do povo venezuelano," disse o comunicado de Brasília. Outros temas discutidos na conversa entre os presidentes incluíram indicadores econômicos, o fim das tarifas sobre produtos brasileiros e o combate ao crime organizado. Brasil sinaliza negativa a Trump Um antigo aliado dos palestinos, Lula chefia um dentre vários governos que hesitam em aceitar ou negar o convite de Trump. Os sinais emitidos pelo presidente, entretanto, indicam uma possível resposta negativa. O Brasil não compareceu ao evento de inauguração do Conselho de Paz em Davos. Depois, na última sexta-feira, ele afirmou que a Carta da ONU — que forma a base do direito internacional — está sendo "rasgada" e que a "lei do mais forte" passou a dominar as relações internacionais. Segundo Lula, Trump tenta "criar uma nova ONU" sob controle exclusivo dos EUA. O risco de que um eventual conselho com poderes amplos e longevos para Trump rivalizasse com as Nações Unidas é ventilado também por especialistas. Por ora, os países que disseram que vão se juntar ao Conselho de Paz incluem Israel, Argentina, Paraguai, Hungria, Egito, Arábia Saudita, Turquia e Emirados Árabes Unidos (EAU). Por outro lado, já negaram o convite Canadá, França, Alemanha, Noruega, Reino Unido, Itália, Grécia, Suécia, Eslovênia e Ucrânia. ht/ra (AP, Agência Brasil, ots)