Lula e Macron defendem fortalecimento da ONU e condenam ataque militar dos EUA na Venezuela

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), conversou por telefone, na manhã desta terça-feira, 27, com o presidente da França, Emmanuel Macron. No telefonema, que durou cerca de uma hora, os dois defenderam o fortalecimento da Organização das Nações Unidas (ONU) ao debaterem a proposta do Conselho de Paz, encabeçado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como forma de enfrentar a ONU. "Os dois líderes conversaram sobre a proposta de Conselho da Paz apresentada pelos Estados Unidos. Defenderam, a esse respeito, o fortalecimento das Nações Unidas e coincidiram que iniciativas em matéria de paz e segurança devem estar alinhadas aos mandatos do Conselho de Segurança e aos princípios e propósitos da Carta da ONU", diz a nota divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom).

Os dois também trataram sobre a ação militar dos Estados Unidos no território da Venezuela que capturou, no último dia 3, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e a esposa dele, Cília Flores. Segundo a nota da Secom, os líderes condenaram "o uso da força em violação ao direito internacional". Eles também concordaram que é preciso haver a manutenção da paz e da estabilidade na América do Sul e no mundo.