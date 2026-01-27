Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lula confirma viagem aos EUA em março para conversa 'olho no olho' com Trump

Lula confirma viagem aos EUA em março para conversa 'olho no olho' com Trump

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira, 27, que irá para Washington, capital dos Estados Unidos, no início de março para visitar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo Lula, é preciso que os dois tenham uma conversa "olhando olho no olho" para que a relação entre os dois países volte a normalidade.

"No começo de março, eu vou fazer uma viagem a Washington porque os Estados Unidos e o Brasil são as duas principais democracias do Ocidente e eu acho que dois chefes de Estado precisam conversar olhando um no olho do outro para que a gente possa discutir as boas relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Eu estou convencido de que a gente vai voltar à normalidade logo, que a gente vai fortalecer o multilateralismo, e que a gente vai fazer com que as economias voltem a crescer porque é isso que o povo espera de todos nós", disse o presidente para jornalistas na porta do hotel onde está hospedado na Cidade do Panamá.

Lula está no Panamá, onde vai participar, nesta quarta-feira, 28, do Fórum Econômico Internacional América Latina e Caribe 2026, organizado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe.

Lula disse ainda que terá uma nova conversa com a presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, que assumiu o poder do regime chavista após a captura do ditador Nicolás Maduro por forças dos Estados Unidos. O presidente brasileiro declarou que espera que Delcy "consiga dar conta do recado".

"Eu conversei duas vezes com a presidente Delcy, mas não entrei em detalhe (sobre o ataque dos Estados Unidos na Venezuela) porque ela estava muito preocupada com os acontecimentos que eram muito recentes. Eu, proximamente, vou falar com a presidenta Delcy e eu espero que ela consiga dar conta do recado", disse o presidente.

As conversas com Delcy, citadas por Lula, ocorreram no dia em que houve o ataque americano na Venezuela. Antes do governo brasileiro emitir uma posição oficial, o presidente perguntou à chavista se a Venezuela havia realmente sido atacada e se Maduro havia sido capturado.

Lula ainda disse que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, precisa permitir que a Venezuela "cuide da sua própria soberania. Segundo o petista, não são os governos brasileiro e americano que irão encontrar uma solução para a crise venezuelana.

"É importante que o presidente Trump permita que a Venezuela possa cuidar da sua soberania, cuidar dos interesses democráticos da Venezuela. Está tudo muito recente e eu acho que nós temos que ter um pouco de paciência porque quem vai encontrar uma solução para o povo da Venezuela é o povo venezuelano. Não será o Brasil, não será os Estados Unidos", declarou Lula.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Lula EUA Trump

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar