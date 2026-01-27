Liga dos Campeões se prepara para uma emocionante "super quarta-feira"

Pelo segundo ano consecutivo, desde a introdução do novo formato de competição na temporada passada, a Liga dos Campeões da Uefa terá uma emocionante "Super quarta-feira" na oitava e última rodada. Com 18 partidas sendo disputadas simultaneamente, o futebol europeu descobrirá quais serão os times que vão terminar entre os 8 primeiros (o que garante a classificação direta para as oitavas de final), aqueles que precisarão disputar a repescagem (do nono ao vigésimo quarto lugar) e os que serão diretamente eliminados.

- Arsenal e Bayern, os primeiros da turma -

Duas equipes chegam à última rodada já com a classificação garantida para as oitavas de final: Arsenal (1º lugar, 21 pontos) e Bayern de Munique (2º lugar, 18 pontos), ambas derrotadas em seus respectivos campeonatos nacionais no último fim de semana. Para o Arsenal, o objetivo agora é vencer em casa o Kairat Almaty, em um confronto entre o líder da competição e o lanterna, para fechar uma campanha perfeita com oito vitórias e mostrar ao continente que é, atualmente, o time a ser batido. Já o Bayern precisa de apenas um ponto em Eindhoven contra o PSV para garantir o segundo lugar e, assim, obter uma posição teoricamente mais favorável no sorteio da fase de mata-mata, que será estruturada como um torneio de tênis e será definida após esta última rodada.

Na parte inferior da tabela, quatro equipes já estão matematicamente eliminadas, sem chances de chegar à repescagem: Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal e Kairat Almaty. - Napoli, em perigo - Na temporada passada, dois dos clubes emergentes mais ricos do futebol europeu, Paris Saint-Germain e Manchester City, chegaram à oitava rodada com a ameaça de eliminação pairando sobre suas cabeças. Eles sobreviveram, garantindo uma vaga nos playoffs, e o time francês acabou conquistando o torneio.

Desta vez, não há gigantes em situação tão delicada, e o principal clube em risco parece ser o Napoli, atual campeão italiano, que chega a esta última rodada na 25ª posição, o que significa eliminação, antes de receber o Chelsea (8º colocado) no Estádio Diego Maradona. Com isso, o técnico do Napoli, Antonio Conte, vai para o tudo ou nada contra o clube londrino que ele mesmo comandou entre 2016 e 2018 e que levou ao título do Campeonato Inglês em 2017. - Mourinho contra Real Madrid -

O outro grande reencontro da noite acontecerá no Estádio da Luz, onde José Mourinho, atual treinador do Benfica, receberá o Real Madrid, time que comandou entre 2010 e 2013. O gigante da capital espanhola (3º com 15 pontos) está numa posição favorável para se classificar, mas não pode se dar ao luxo de mostrar excesso de confiança contra o Benfica, que ocupa a 29ª posição e precisa desesperadamente da vitória para manter vivas suas chances de avançar para os playoffs. "O Real Madrid é sempre favorito na Liga dos Campeões. Existem grandes equipes, mas esta é a nossa competição", declarou o novo treinador do time 'merengue', Álvaro Arbeloa.