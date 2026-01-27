LDU anuncia contratação do atacante Deyverson

A LDU anunciou nesta terça-feira (27) a contratação do atacante Deyverson, que estava no Fortaleza, para reforçar a equipe na Copa Libertadores 2026. "'Dey' chega ao Rei de Copas pronto para dar tudo, sempre", escreveu o clube equatoriano na rede social X ao fazer o anúncio.

A Conmebol comemorou o retorno de Deyverson ao maior torneio de clubes da América do Sul, que o atacante conquistou com o Palmeiras em 2021.