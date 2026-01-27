Israel recupera corpo de último refém em Gaza

Ran Gvili, de 24 anos, morreu em combate contra o Hamas em kibutz. Devolução de restos mortais é parte de acordo de cessar-fogo acertado em outubro.As Forças de Defesa de Israel (FDI) identificaram nesta segunda-feira (26/01) os restos mortais do policial israelense Ran Gvili, de 24 anos, o último refém do Hamas que permanecia na Faixa de Gaza. O jovem morreu em combate no ataque terrorista de 7 de outubro de 2023, quando o grupo palestino sequestrou seu corpo de um kibutz. O corpo foi localizado em um cemitério muçulmano no norte da cidade de Gaza, numa área controlada pelas FDI. Os restos mortais serão agora devolvidos à família para o enterro. "Um verdadeiro amigo, querido por todos. Amava a vida, era um jovem de valores profundos, sempre falava com a mesma franqueza e tinha uma presença poderosa, mas serena", escreveu o Fórum das Famílias dos Reféns sobre Gvili. No fim de semana, Israel intensificara os esforços de busca na região onde se suspeitava estar o corpo de Gvili, conforme havia indicado o Hamas. "Com isso, todos os reféns foram devolvidos da Faixa de Gaza ao Estado de Israel", disse um comunicado militar israelense. Acordos do cessar-fogo O ataque de 2023 resultou no sequestro de 251 pessoas em Israel e no assassinato de outras 1,2 mil. Em troca de um cessar-fogo acertado em outubro do ano passado, o Hamas se comprometeu a libertar 20 reféns vivos em Gaza e devolver os corpos dos 28 mortos. O compromisso foi sendo cumprido aos poucos desde então. O Hamas, que é classificado como grupo terrorista por vários governos no Ocidente, afirmou ter dificuldades para localizar os corpos entre toneladas de escombros provocados por bombardeios israelenses em Gaza. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, comprometeu-se a reabrir para a circulação de pessoas a passagem de Rafah, que conecta o Egito a Gaza, uma vez concluída a busca por Gvili. O trecho estava fechado desde 2024. Já o Hamas afirmou que, em "compromisso total" com o acordo de cessar-fogo, fez "grandes esforços" para buscar o corpo do último refém em Gaza, fornecendo "de forma contínua" aos mediadores – Egito, Catar, Turquia e Estados Unidos – informações que contribuíram para localizá-lo. ht/ra (EFE, Lusa)