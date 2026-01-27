Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Israel recupera corpo de último refém em Gaza

Ran Gvili, de 24 anos, morreu em combate contra o Hamas em kibutz. Devolução de restos mortais é parte de acordo de cessar-fogo acertado em outubro.As Forças de Defesa de Israel (FDI) identificaram nesta segunda-feira (26/01) os restos mortais do policial israelense Ran Gvili, de 24 anos, o último refém do Hamas que permanecia na Faixa de Gaza. O jovem morreu em combate no ataque terrorista de 7 de outubro de 2023, quando o grupo palestino sequestrou seu corpo de um kibutz. O corpo foi localizado em um cemitério muçulmano no norte da cidade de Gaza, numa área controlada pelas FDI. Os restos mortais serão agora devolvidos à família para o enterro. "Um verdadeiro amigo, querido por todos. Amava a vida, era um jovem de valores profundos, sempre falava com a mesma franqueza e tinha uma presença poderosa, mas serena", escreveu o Fórum das Famílias dos Reféns sobre Gvili. No fim de semana, Israel intensificara os esforços de busca na região onde se suspeitava estar o corpo de Gvili, conforme havia indicado o Hamas. "Com isso, todos os reféns foram devolvidos da Faixa de Gaza ao Estado de Israel", disse um comunicado militar israelense. Acordos do cessar-fogo O ataque de 2023 resultou no sequestro de 251 pessoas em Israel e no assassinato de outras 1,2 mil. Em troca de um cessar-fogo acertado em outubro do ano passado, o Hamas se comprometeu a libertar 20 reféns vivos em Gaza e devolver os corpos dos 28 mortos. O compromisso foi sendo cumprido aos poucos desde então. O Hamas, que é classificado como grupo terrorista por vários governos no Ocidente, afirmou ter dificuldades para localizar os corpos entre toneladas de escombros provocados por bombardeios israelenses em Gaza. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, comprometeu-se a reabrir para a circulação de pessoas a passagem de Rafah, que conecta o Egito a Gaza, uma vez concluída a busca por Gvili. O trecho estava fechado desde 2024. Já o Hamas afirmou que, em "compromisso total" com o acordo de cessar-fogo, fez "grandes esforços" para buscar o corpo do último refém em Gaza, fornecendo "de forma contínua" aos mediadores – Egito, Catar, Turquia e Estados Unidos – informações que contribuíram para localizá-lo. ht/ra (EFE, Lusa)

