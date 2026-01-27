Israel afirma ter assassinado membros do Hezbollah após violação de cessar-fogo

As Forças de Defesa de Israel (IDF) informaram nesta terça-feira, 27, que atacaram uma estrutura onde operavam terroristas do Hezbollah nas regiões de Tiro e Nabatieh, no sul do Líbano. Segundo o exército israelense, o local estava sendo restaurado após ataques anteriores por parte de Israel.

"A atividade realizada pelos terroristas para restaurar o local constitui uma violação dos entendimentos de cessar-fogo entre Israel e o Líbano", afirmou a IDF em mensagem no X.