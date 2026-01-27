'Iraque não receberá ajuda dos EUA se recolocar Nouri al-Maliki como premiê', diz Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 27, que o Iraque não receberá ajuda americana se eleger novamente Nouri al-Maliki como primeiro-ministro, em publicação na Truth Social. O republicano alegou que, da última vez que o ex-premiê esteve no poder, o país "decaiu para pobreza e para o completo caos".

"Escutei que o Grande País do Iraque pode fazer a má escolha de recolocar Nouri al-Maliki no cargo de primeiro-ministro", disse Trump na mensagem. "Isso não deveria acontecer de novo. Por conta de suas políticas e ideologias insanas, se al-Maliki for eleito, os EUA não irão ajudar o Iraque e, sem nós, o Iraque possui ZERO chances de sucesso, prosperidade ou liberdade. Torne o Iraque grande de novo!"