Irã: número de mortos em protestos contra o governo passa dos 6 mil

Subiu para 6.126 o número de mortos em decorrência dos protestos contra o governo iraniano. O novo balanço foi divulgado nesta terça-feira, 27, pela Agência de Notícias de Ativistas de Direitos Humanos.

Segundo a organização, entre os mortos estão, ao menos, 5.777 manifestantes, 214 membros das forças governamentais, 86 crianças e 49 civis que não estavam envolvidos nos protestos. Mais de 41,8 mil pessoas foram presas, acrescentou o grupo.