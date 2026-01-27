Hoffenheim vence Werder Bremen (2-0) e se mantém em 3º no Alemão; Leipzig tropeça

O Hoffenheim garantiu uma vitória por 2 a 0 fora de casa contra o Werder Bremen na noite desta terça-feira (27), consolidando sua terceira posição na Bundesliga, enquanto o Leipzig cedeu o empate (1-1) contra o St. Pauli em partidas da 16ª rodada do campeonato alemão que haviam sido adiadas devido às fortes nevascas do início de janeiro. Com 39 pontos, o Hoffenheim está agora a três pontos do Borussia Dortmund (42) e 11 pontos atrás do líder Bayern de Munique (50), que, no sábado, sofreu sua primeira derrota na Bundesliga nesta temporada, contra o Augsburg (2 a 1), jogando em casa, na Allianz Arena.

O Leipzig, por sua vez, está perdendo terreno e tem três pontos a menos que o Hoffenheim (36 contra 39), mas se mantém em quarto à frente do Stuttgart apenas graças ao saldo de gols (+12 contra +10).

O Bayer Leverkusen, que disputará uma partida adiada da 17ª rodada no início de março contra o HSV em Hamburgo, ocupa a sexta posição com 32 pontos. Depois de ter escapado por pouco do rebaixamento na temporada passada, terminando em 15º lugar, o time comandado pelo técnico Christian Ilzer está fazendo a melhor temporada de sua história na Bundesliga, para a qual foi promovido pela primeira vez em meados de 2008. O Hoffenheim abriu o placar no Weserstadion, em Bremen, pouco antes do intervalo (44'), com um golaço do meio-campista Alexander Prass, que desferiu um belo chute de pé esquerdo mandando a bola no ângulo.

E dois minutos depois de ficar com um jogador a menos, após a expulsão do volante holandês Wouter Burger, o Hoffenheim conseguiu ampliar por meio de Grischa Prömel (56'). "Os números não surgem do nada", disse Prömel à DAZN após a partida. "Jogamos com intensidade, corremos muito. É fácil descrever isso como estar 'em forma', mas há muito mais por trás disso". Também nesta terça-feira, em St. Pauli, bairro de Hamburgo, o Leipzig saiu na frente graças a um gol do jovem atacante marfinense Yan Diomande já no segundo tempo (66').

Mas nos acréscimos, o meia David Raum cometeu falta no atacante Martijn Kaars na área, e o árbitro marcou pênalti, que o próprio Kaars converteu garantindo o empate (90'+3). "Para nós, foi muita falta de sorte, mas infelizmente foi pênalti", disse o meio-campista do Leipzig Christoph Baumgartner, à DAZN. "Não é que ele estivesse desconcentrado. Foi só um pouco de azar".

--- Resultados das partidas adiadas da 16ª rodada do Campeonato Alemão: Terça-feira, 27 de janeiro St Pauli - RB Leipzig 1 - 1