Grupo chinês Anta Sports será o principal acionista da Puma

O grupo chinês Anta Sports comprará uma participação majoritária na emblemática marca alemã Puma por 1,79 bilhão de dólares (9,4 bilhões de reais), segundo um documento apresentado nesta terça-feira (27) na Bolsa de Hong Kong.

A Anta Sports vai adquirir 43 milhões de ações a 35 euros cada (cerca de 41 dólares, 217 reais) do grupo Artemis, propriedade da bilionária família francesa Pinault, de acordo com o documento apresentado, o que dará uma participação de 29% na empresa alemã.