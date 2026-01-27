Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fala de Rutte sobre dependência da Europa junto aos EUA em Defesa gera questionamentos

Os comentários do secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, sobre a dependência dos europeus em relação aos Estados Unidos para garantirem sua Defesa geraram uma série de reações na região. A mais contundente partiu do ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, que, em uma postagem respondendo as declarações do holandês, discordou explicitamente: "Não, caro Mark Rutte. Os europeus podem e devem assumir o controle de sua própria segurança. Até os Estados Unidos concordam. Eles são o pilar europeu da Otan", escreveu no X.

A posição foi seguida por uma série de ex-diplomatas franceses além de políticos de diferentes espectros do país.

O ex-presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, usou a mesma rede social para questionar Rutte: "Você está enganado: a Europa se defenderá sozinha. O futuro da Europa exige visão, coragem e liderança. Não resignação, submissão e fatalismo", afirmou.

Em coletiva de imprensa, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, mostrou-se mais otimista em relação à prontidão de defesa europeia. Os países da Otan "poderiam, é claro, ser capazes de se defender convencionalmente", disse. No entanto, o desenvolvimento de capacidades nucleares é "de fato uma questão mais complexa". A Europa ficaria "dependente do guarda-chuva nuclear americano por um período considerável de tempo", apontou.

