Fala de Rutte sobre dependência da Europa junto aos EUA em Defesa gera questionamentos

Os comentários do secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, sobre a dependência dos europeus em relação aos Estados Unidos para garantirem sua Defesa geraram uma série de reações na região. A mais contundente partiu do ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, que, em uma postagem respondendo as declarações do holandês, discordou explicitamente: "Não, caro Mark Rutte. Os europeus podem e devem assumir o controle de sua própria segurança. Até os Estados Unidos concordam. Eles são o pilar europeu da Otan", escreveu no X.

A posição foi seguida por uma série de ex-diplomatas franceses além de políticos de diferentes espectros do país.