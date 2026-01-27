Espero não precisar fazer uso 'de grande armada naval' contra o Irã, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (27) que espera não precisar fazer uso da "grande armada" naval que está sendo realocada em direção ao Irã, em mais um episódio de elevada pressão sobre o regime persa.

Em entrevista a uma rádio americana, Trump ainda falou que "Israel não existiria sem suas ações", o que inclui os ataques contra o Irã. Na segunda-feira, 26, o presidente americano afirmou acreditar que Teerã deseja um acordo e que os EUA mantêm a via diplomática aberta, enquanto o Irã adotou um tom mais bélico e disse estar pronto para responder a qualquer ataque.