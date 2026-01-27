Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Espanha anuncia plano de regularização de imigrantes que pode beneficiar 500.000 pessoas

Autor AFP
O governo de esquerda da Espanha pretende aprovar um plano de regularização de migrantes que poderá beneficiar quase 500.000 pessoas, anunciou nesta terça-feira (27) a porta-voz do governo e ministra da Previdência Social e Migrações.

A medida permitirá que quase meio milhão de pessoas que estão na Espanha há pelo menos cinco meses e que chegaram antes de 31 de dezembro de 2025 tenham a situação regularizada e possam "trabalhar em qualquer setor, em qualquer lugar do país", explicou a ministra Elma Saiz à televisão pública.

A tramitação do projeto pode começar em abril e prosseguirá até 30 de junho, segundo a ministra.

"O que estamos fazendo é reconhecer e dignificar. Dar garantias, oportunidades e direitos às pessoas que já estão em nosso país", declarou Saiz.

O governo espanhol é uma exceção na questão migratória dentro da União Europeia, em oposição à postura mais rigorosa adotada por muitos países do bloco.

Para facilitar a implementação da medida, o governo do primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez aprovou um "decreto real", uma norma prevista na Constituição que deve ser posteriormente publicada no Diário Oficial do Estado, sem a necessidade de submeter o texto ao Parlamento, onde o Poder Executivo não tem maioria.

O anúncio do plano, que pretende estimular a economia nacional, que atualmente apresenta um bom desempenho segundo os indicadores macroeconômicos, aconteceu após uma reunião entre o governo e o partido Podemos, seu aliado de extrema esquerda, que recebeu a medida com satisfação.

