Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Equador afirma que agente migratório tentou entrar em seu consulado em Minneapolis, nos EUA

Equador afirma que agente migratório tentou entrar em seu consulado em Minneapolis, nos EUA

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A chancelaria do Equador repudiou nesta terça-feira (27) o que denunciou como uma tentativa de incursão de agentes de imigração em sua sede consular em Minneapolis, Estados Unidos, em meio a uma onda de descontentamento pelas batidas ordenadas por Donald Trump.

O governo do presidente Daniel Noboa, um dos maiores aliados de Washington na América Latina, emitiu uma nota de protesto dirigida à embaixada americana em Quito pelo episódio, segundo informou a chancelaria em comunicado. 

Na manhã desta terça-feira, "um agente do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega [ICE, na sigla em inglês] tentou ingressar nas instalações do Consulado", mas funcionários "impediram a entrada do oficial" para proteger "os equatorianos que se encontravam na sede consular naquele momento", detalhou a pasta.

Imagens difundidas nas redes sociais mostram um homem com o rosto coberto tentando entrar no edifício, enquanto um funcionário o adverte de que não está autorizado.

A chancelaria pediu que "atos desta natureza não se repitam em nenhum dos escritórios consulares do Equador nos Estados Unidos".

A morte este mês de duas pessoas na cidade de Minneapolis por disparos de agentes federais escalaram a crise na cidade e ameaçam travar uma das principais políticas do segundo mandato presidencial de Trump: a luta contra a imigração.

Na semana passada, a imagem de um menino equatoriano de 5 anos escoltado por um agente do ICE que o segurava pela mochila circulou por todo o mundo e atiçou os protestos.

A chancelaria equatoriana indicou que o menor e seu pai estão em um Centro de Processamento de Imigração no Texas, à espera de uma audiência judicial para resolver um pedido de asilo que tinham em curso.

A crescente violência vinculada a gangues de narcotraficantes, o desemprego e o alto custo da vida são algumas das razões que levam os equatorianos a emigrar.

Em 2025, mais de 9.500 equatorianos foram deportados dos Estados Unidos.

O pico mais alto de deportações dos últimos cinco anos ocorreu em 2023, quando cerca de 18.400 imigrantes foram devolvidos ao Equador, segundo dados da chancelaria.

bur-lv/mel/rpr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar