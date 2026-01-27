Divisão do ICE vai colaborar com a segurança dos Jogos Olímpicos de Inverno na Itália

Uma divisão do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) participará das operações de segurança durante os Jogos Olímpicos de Inverno na Itália, em fevereiro, informou um porta-voz à AFP nesta terça-feira (27). A presença de agentes do ICE nos Jogos, que acontecerão em Milão-Cortina de 6 a 22 de fevereiro, gera um grande debate na Itália, após a indignação provocada pelas mortes de dois civis americanos durante operações contra imigrantes em Minneapolis.

"Nos Jogos Olímpicos, o Serviço de Segurança Interna (HSI) do ICE vai prestar apoio ao Serviço de Segurança Diplomática do Departamento de Estado americano e ao país anfitrião para examinar e mitigar os riscos representados pelas organizações criminosas transnacionais", afirmou a agência em um comunicado.

"Todas as operações de segurança permanecem sob a autoridade italiana", acrescenta a nota. O comunicado enfatiza que "obviamente, o ICE não realiza operações de controle migratório em países estrangeiros" e que a medida não tem relação com a atual campanha anti-imigração nos Estados Unidos. A proteção dos cidadãos americanos durante os Jogos Olímpicos no exterior é responsabilidade do Serviço de Segurança Diplomática (DSS) do Departamento de Estado. - "Não são bem-vindos" -

O prefeito de Milão, o político de esquerda Giuseppe Sala, afirmou que os agentes do ICE "não são bem-vindos" na cidade. "Esta é uma milícia que mata (...) Está claro que não são bem-vindos a Milão, não há dúvida disso. Simplesmente, podemos dizer não a (Donald) Trump por uma vez?", declarou Sala em entrevista à emissora RTL 102.5 Radio, em referência ao presidente dos Estados Unidos. Alessandro Zan, membro do Parlamento Europeu pelo Partido Democrático (centro‑esquerda), considerou o anúncio algo "inaceitável".

"Na Itália, não queremos aqueles que pisam nos direitos humanos e atuam à margem de qualquer controle democrático", escreveu no X. - Indignação - O Serviço de Segurança Interna (HSI, na sigla em inglês) é uma agência federal que, sob o guarda-chuva do ICE, investiga um grande número de crimes (cibercriminalidade, tráfico de crianças, tráfico de armas e drogas, entre outros) e que, segundo seu portal, também é responsável por proteger os cidadãos dos Estados Unidos "em casa, no exterior e online".

Milhares de agentes do ICE foram mobilizados pelo presidente Trump em diversas cidades americanas no âmbito de uma campanha contra a imigração irregular. As ações do ICE provocaram protestos generalizados e as mortes recentes dos cidadãos americanos Renee Good e Alex Pretti, ambos de 37 anos, nas ruas de Minneapolis, desencadearam uma onda de indignação. As autoridades italianas negaram inicialmente a presença do ICE e depois tentaram minimizar seu papel, indicando que os agentes devem ajudar somente a segurança da delegação americana.