Crescem apelos por boicote de seleções da Europa à Copa do Mundo

Descontentamento com Trump em meio à disputa pela Groenlândia aumenta clamor para que seleções europeias boicotem o torneio nos EUA, México e Canadá.Em meio às tensões nas relações entre os governos da Europa e os Estados Unidos, os apelos para que as seleções europeias boicotem a Copa do Mundo de 2026 vêm ganhando força em alguns setores. Políticos, torcedores e dirigentes de futebol estão entre os que acreditam que as ações do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, particularmente em relação à Groenlândia, tornam problemática a participação no torneio que será realizado nos EUA, Canadá e México. Embora Trump tenha dito em seu discurso no Fórum Econômico Mundial em Davos, na semana passada, que não usará a força para anexar a Groenlândia, ele imediatamente acrescentou: "Provavelmente não conseguiremos nada a menos que eu decida usar força excessiva, onde seríamos, francamente, imparáveis." Levando em conta o histórico de reviravoltas surpreendentes do presidente dos EUA em todos os tipos de assuntos, os governos europeus e as federações de futebol devem permanecer preparados para todas as eventualidades, apesar do anúncio posterior de que as bases de um acordo em torno da Groenlândia haviam sido acertadas com a Otan. Mogens Jensen, porta-voz do Partido Social-Democrata dinamarquês para a Cultura, Mídia e Esportes, afirmou à DW que a Dinamarca — da qual a Groenlândia é um território constituinte semiautônomo — ainda não está convocando um boicote. "Para o meu partido e para mim, nossa perspectiva sobre isso é que essa é uma das últimas ferramentas que devem ser utilizadas", disse Jensen. Ele, porém, acrescentou, se Trump decidisse por uma invasão, as coisas teriam que mudar. "Serei honesto e direi que sim, se isso acontecer, então uma discussão sobre boicote é muito, muito relevante", disse o social-democrata momentos antes de Trump subir ao palco de Davos. "É provável que isso aconteça se a situação se transformar em um conflito real. Espero sinceramente que não chegue a esse ponto", acrescentou. Tarifas colocam Alemanha e outros em situação difícil Relatórios de diversas fontes sugerem que a União das Associações Europeias de Futebol (Uefa), entidade que rege o futebol europeu, realizou em 19 de janeiro uma reunião com vários chefes de federações. Um dos principais tópicos teriam sido as tarifas recentes de 10% que Trump ameaçou impor a oito países europeus por causa da Groenlândia. Trump disse na última quarta-feira que revogaria essas tarifas caso o acordo da Otan sobre a Groenlândia fosse "consumado". Desses oito países, Noruega, Holanda, Alemanha, França e Reino Unido (representado por Inglaterra e Escócia) já se classificaram para o torneio, enquanto Dinamarca, Suécia e Irlanda do Norte (também parte do Reino Unido) estão na repescagem. O último da relação de oito países, a Finlândia, não se classificou. Não são apenas os políticos dinamarqueses que podem ser forçados a reconsiderar suas opções. Na Alemanha, alguns já se manifestaram sobre a questão do boicote. Roderich Kiesewetter, do partido União Democrata Cristã (CDU) do chanceler federal Friedrich Merz, que integra a comissão de Relações Exteriores do Bundestag (Parlamento alemão), afirmou que uma ação militar pode nem ser necessária para que haja um boicote. "Se Trump cumprir suas declarações e ameaças em relação à Groenlândia e iniciar uma guerra comercial com a União Europeia (UE), é difícil para mim imaginar a participação dos países europeus na Copa do Mundo", disse Kiesewetter ao jornal alemão Augsburg Allgemeine. No entanto, Christiane Schänderlein, ministra do Esporte da Alemanha, transferiu a responsabilidade para a Federação Alemã de Futebol, a DFB. "As decisões sobre participação ou boicotes em grandes eventos esportivos são de responsabilidade exclusiva das associações esportivas competentes, e não dos políticos", afirmou. Procurada pela DW, a DFB não se pronunciou sobre o assunto. Frustração de torcedores impulsiona petição Frustrado com o que considera inação política diante da ameaça de um membro da Otan a outro, entre outras políticas de Trump, o jornalista holandês Teun van de Keuken iniciou em sua terra natal uma petição que já conta com 135 mil assinaturas e continua ganhando adeptos. "As associações esportivas quase sempre dizem que não querem misturar política e esporte, mas o problema é que a política já está presente e é preciso tomar uma posição", disse Van de Keuken à DW. Ele agora busca a melhor maneira de levar a petição a um público global mais amplo e aproveitar o que acredita ser uma ampla insatisfação dos torcedores com o torneio. "Essa ideia de boicote está se tornando popular entre os torcedores de futebol, como eu. Eu não gostaria que isso acontecesse, pois não teríamos uma Copa do Mundo, que é sempre um dos pontos altos do esporte e eu adoro. Mas acho que agora a situação política é mais importante." Prêmio da Paz gera questionamentos sobre neutralidade Aos olhos de Van de Keuken, assim como de muitos outros, a aproximação pública do presidente da Fifa, Gianni Infantino, com Trump tornou ainda mais difícil aceitar a insistência habitual da entidade máxima do futebol em sua postura de neutralidade política. Jensen também se preocupa com a possibilidade de Trump usar o torneio para "propaganda". "Tenho receios quando vejo que a Fifa de repente acha que o presidente dos EUA deveria receber um prêmio da paz, algo que nunca existiu antes. Não sei com que justificativa a Fifa precisa conceder um prêmio da paz, mas isso pode ser um aviso do que nos aguarda quando o torneio começar nos EUA." Jensen não está sozinho em suas apreensões, mesmo que a maioria dos partidos políticos e federações esteja aguardando para ver quais dos anúncios de Trump se concretizarão, se é que isso de fato ocorrerá. Caso o acordo da Otan sobre a Groenlândia, ao qual Trump se refere, não seja assinado até 1º de fevereiro, as novas tarifas entrarão em vigor. Isso é dez dias antes da reunião do Comitê Executivo (Exco) da Uefa em Bruxelas. Conseguiria o futebol europeu se unir? Essa reunião pode ser decisiva em quaisquer esforços para formar uma aliança europeia visando um boicote ao torneio. Com 16 das 48 seleções na Copa e os clubes mais poderosos do mundo vindos da Europa, qualquer movimento das associações do continente nesse sentido provavelmente chamaria a atenção do resto do mundo do futebol, e alguns possivelmente seguiriam o exemplo. Embora também tenha havido apelos de políticos no Reino Unido, França e outros países, tanto a favor quanto contra boicotes, a Espanha, campeã europeia, pode ser um dos países que devem liderar qualquer possível movimentação nesse sentido. O primeiro-ministro do país, Pedro Sánchez, foi um dos poucos líderes mundiais que pediram a proibição de Israel em competições esportivas internacionais no ano passado, enquanto a Espanha, juntamente com a Holanda, foi um dos vários países que disseram que boicotariam o Eurovision devido à participação israelense no festival de música, por causa da guerra na Faixa de Gaza. Outro país que frequentemente se posiciona em disputas de direitos humanos e que seria impactado pelas tarifas, caso entrem em vigor, é a Noruega. Lise Klaveness, presidente da Federação Norueguesa de Futebol (NFF) – que também integra o Comitê Executivo da UEFA – também defendeu um boicote a Israel, enquanto os jogadores da Noruega vestiram camisetas de protesto em apoio aos trabalhadores migrantes do Catar antes da Copa do Mundo de 2022 no país do Oriente Médio. Mas Klaveness disse a repórteres na Noruega que, se houvesse um boicote, nenhum país poderia ou deveria fazê-lo sozinho. "Não acreditamos que um boicote isolado por parte da NFF seja um meio eficaz de [impor] mudança duradoura. Nestes tempos, é particularmente importante que os países da Europa falem a uma só voz e se mantenham unidos", argumentou. Autor: Matthew Pearson