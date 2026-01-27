Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Coreia do Norte dispara míssil balístico na direção do Mar do Japão

Agência Estado
Agência Estado
A Coreia do Norte disparou, nesta terça-feira, 27, ao menos um míssil balístico na direção do Mar do Japão; o lançamento foi detectado pelo Ministério da Defesa japonês e pelo Estado-Maior Conjunto sul-coreano.

O lançamento acontece após a Coreia do Norte ter ameaçado responder aos supostos voos de drones de vigilância sul-coreanos através da fronteira, um no início de janeiro e outro em setembro. Seul negou as operações e informou ter iniciado uma investigação para apurar se civis haviam enviado os drones ao país.

Este é o segundo teste de armamento que Pyongyang faz neste mês de janeiro, após uma salva de mísseis lançada antes da visita do presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, à China para uma reunião de cúpula.

A Coreia do Norte intensificou os testes de mísseis nos últimos anos. Analistas afirmam que Pyongyang tenta melhorar a precisão dos ataques, em resposta aos governos dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, ao mesmo tempo que testa as armas antes de exportá-las à Rússia.

Nas próximas semanas, Pyongyang deve organizar um congresso do partido, o primeiro em cinco anos. Antes da reunião, o líder Kim Jong Un ordenou a "expansão" e modernização da produção de mísseis do país.

No início deste mês, a Coreia do Norte afirmou ter realizado voos de teste com mísseis hipersônicos. Em dezembro, Pyongyang testou o que chamou de mísseis de cruzeiro estratégicos de longo alcance e novos mísseis antiaéreos, além de divulgar fotos que mostram a construção do primeiro submarino de propulsão nuclear do país. (Com agências internacionais).

