Coreia do Norte dispara míssil balístico na direção do Mar do Japão

A Coreia do Norte disparou, nesta terça-feira, 27, ao menos um míssil balístico na direção do Mar do Japão; o lançamento foi detectado pelo Ministério da Defesa japonês e pelo Estado-Maior Conjunto sul-coreano. O lançamento acontece após a Coreia do Norte ter ameaçado responder aos supostos voos de drones de vigilância sul-coreanos através da fronteira, um no início de janeiro e outro em setembro. Seul negou as operações e informou ter iniciado uma investigação para apurar se civis haviam enviado os drones ao país.

Este é o segundo teste de armamento que Pyongyang faz neste mês de janeiro, após uma salva de mísseis lançada antes da visita do presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, à China para uma reunião de cúpula.