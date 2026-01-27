Companhias aéreas cortam mais voos com nova tempestade de inverno se aproximando nos EUA
As companhias aéreas dos Estados Unidos ainda estão reduzindo voos enquanto uma onda de frio intenso dificulta a retomada das operações em alguns grandes centros.
Meteorologistas afirmam que é possível que outra tempestade de inverno atinja partes da Costa Leste norte-americana neste fim de semana.
A Delta Air Lines informou que as condições meteorológicas desfavoráveis no Nordeste do país afetarão os serviços em seus hubs em Boston e no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, de Nova York.
A American Airlines já cancelou cerca de 500 serviços principais e regionais nesta terça-feira, de acordo com o FlightAware, após cancelar mais da metade de seus voos programados ontem.
*Com informações da Associated Press.