Como vence Fiorentina (3-1) e vai enfrentar Napoli nas quartas da Copa da Itália

Autor AFP
AFP Autor
O Como se classificou para as quartas de final da Copa da Itália ao derrotar a Fiorentina fora de casa e de virada por 3 a 1 nesta terça-feira (27), em Florença.

No estádio Artemio Franchi, o atacante Roberto Piccoli abriu o placar para os anfirtiões (7'), mas o veterano meio-campista espanhol Sergi Roberto empatou pouco depois (20').

O jovem argentino Nico Paz, com um chute potente aproveitando uma sobra, colocou os visitantes em vantagem no segundo tempo (60') e o atacante espanhol Álvaro Morata selou a vitória nos acréscimos (90'+1).

Paz, de 21 anos, já soma nove gols, além de seis assistências, em uma temporada em que se firmou como uma das revelações do futebol europeu.

Grandes sensação da temporada, o Como ocupa atualmente a sexta posição na Serie A e vai enfrentar o Napoli nas quartas de final da Copa da Itália, no início de fevereiro.

--- Resultados das oitavas de final da Copa da Itália:

Fiorentina - (+) Como 1 - 3

(+) Juventus - Udinese 2 - 0 

(+) Atalanta - Genoa 4 - 0 

(+) Napoli - Cagliari 1 - 1 (9-8 nos pênaltis) 

(+) Inter - Venezia 5 - 1 

(+) Bologna - Parma 2 - 1 

(+) Lazio - Milan 1 - 0 

Roma - (+) Torino 2 - 3 

(+) classificados para as quartas de final 

- Quartas de final (4 ou 11 de fevereiro):

Inter de Milão - Torino 

Napoli - Como 

Bologna - Lazio 

Juventus - Bologna 

