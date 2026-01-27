Como vence Fiorentina (3-1) e vai enfrentar Napoli nas quartas da Copa da Itália
O Como se classificou para as quartas de final da Copa da Itália ao derrotar a Fiorentina fora de casa e de virada por 3 a 1 nesta terça-feira (27), em Florença.
No estádio Artemio Franchi, o atacante Roberto Piccoli abriu o placar para os anfirtiões (7'), mas o veterano meio-campista espanhol Sergi Roberto empatou pouco depois (20').
O jovem argentino Nico Paz, com um chute potente aproveitando uma sobra, colocou os visitantes em vantagem no segundo tempo (60') e o atacante espanhol Álvaro Morata selou a vitória nos acréscimos (90'+1).
Paz, de 21 anos, já soma nove gols, além de seis assistências, em uma temporada em que se firmou como uma das revelações do futebol europeu.
Grandes sensação da temporada, o Como ocupa atualmente a sexta posição na Serie A e vai enfrentar o Napoli nas quartas de final da Copa da Itália, no início de fevereiro.
--- Resultados das oitavas de final da Copa da Itália:
Fiorentina - (+) Como 1 - 3
(+) Juventus - Udinese 2 - 0
(+) Atalanta - Genoa 4 - 0
(+) Napoli - Cagliari 1 - 1 (9-8 nos pênaltis)
(+) Inter - Venezia 5 - 1
(+) Bologna - Parma 2 - 1
(+) Lazio - Milan 1 - 0
Roma - (+) Torino 2 - 3
(+) classificados para as quartas de final
- Quartas de final (4 ou 11 de fevereiro):
Inter de Milão - Torino
Napoli - Como
Bologna - Lazio
Juventus - Bologna
dar/cpb/pm/ag/aamDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente