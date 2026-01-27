Com chuva em Barcelona, Ferrari e Red Bull vão à pista no 2º dia de testes da F1

O segundo dos cinco dias de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no circuito de Montmeló, em Barcelona, nesta terça-feira (27), foi marcado pela chuva e as únicas equipes a irem para a pista foram a Ferrari e a Red Bull. Segundo vários veículos de imprensa, o francês Isack Hadjar (Red Bull), que havia marcado o melhor tempo na segunda-feira, teve uma escapada e danificou levemente a parte traseira de seu carro.

A Ferrari foi para a pista pela primeira vez na semana com o monegasco Charles Leclerc, que na parte da manhã completou 64 voltas, apesar da chuva.

À tarde, foi a vez do heptacampeão mundial Lewis Hamilton assumir o volante e rodar por 57 voltas. "Por enquanto, o foco principal é tentar entender se tudo está funcionando corretamente, o que de fato está. As condições não são ideais, mas ainda assim seguimos o que está programado porque, mais uma vez, não estamos focados no desempenho", explicou Leclerc. O holandês Max Verstappen (Red Bull) também rodou de manhã e, em condições de pista seca, registrou o melhor tempo do dia, mais de um segundo à frente de Leclerc.

A McLaren, atual bicampeã do Mundial de construtores, preferiu trabalhar em ajustes e confirmou que colocará seu carro na pista na quarta-feira, o que também deve acontecer na quinta e na sexta. Na segunda-feira, sete das 11 escuderias do grid colocaram seus carros na pista para o primeiro dia de testes, sem público nem jornalistas presentes: Alpine, Audi, Cadillac, Haas, Mercedes, Racings Bulls e Red Bull. Com a reformulação do regulamento nesta temporada, as equipes estão focando esta semana na confiabilidade dos carros.