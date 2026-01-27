City precisa 'jogar melhor' para ajudar Haaland, diz Guardiola
O Manchester City precisa "jogar melhor", e então "ele voltará a marcar", respondeu o técnico Pep Guardiola ao ser questionado nesta terça-feira (27) sobre a má fase do atacante Erling Haaland, antes do jogo contra o Galatasaray pela Liga dos Campeões.
Haaland marcou apenas um gol em seus últimos nove jogos, e não em uma jogada construída: um pênalti contra o Brighton (1 a 1) no dia 7 de janeiro, pelo Campeonato Inglês.
O responsável por essa seca de gols é "o time", não o jogador, respondeu Guardiola em entrevista coletiva. "Eles precisam jogar melhor, criar mais chances, e ele vai marcar".
"Nunca subestimem os atacantes, os artilheiros, porque eles sempre vão te calar. Queremos que ele marque gols pelo resto da vida, com certeza", acrescentou o treinador espanhol.
Após a derrota por 3 a 1 para o Bodo/Glimt na semana passada, Haaland pareceu atribuir sua queda de rendimento ao cansaço.
"Dou o meu melhor sempre que entro em campo, e entro em campo muitas vezes porque estamos jogando um número absurdamente grande de partidas", disse o jogador à TNT Sports.
O atacante de 25 anos começou no banco de reservas na vitória por 2 a 0 sobre o Wolverhampton, algo raro.
Guardiola não quis revelar se seu camisa 9 estaria pronto para ser titular na partida de quarta-feira contra o Galatasaray, pela oitava e última rodada da fase de liga da Champions.
"Não jantei com ele ontem à noite, então não sei, vamos ver", respondeu.
A derrota na rodada passada tirou o Manchester City (11º, 13 pontos) das oito primeiras posições que levam à classificação direta para as oitavas de final da Champions.
Uma vitória sobre o Galatasaray, portanto, pode não ser suficiente para garantir uma vaga no Top 8.
