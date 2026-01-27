Charles III promove educação para o desenvolvimento sustentável em zona rural escocesa

Em Dumfries House, no coração da zona rural escocesa, a fundação do rei Charles III promove a educação para o desenvolvimento sustentável, uma causa apoiada pelo monarca. Entre as atividades que sua fundação promove neste local estão ensinar crianças a combater o desperdício de alimentos, a ordenhar uma vaca ou bordar.

Esta propriedade de mais de 800 hectares, que inclui uma fazenda experimental, um bosque e uma escola de culinária, é o foco de um documentário da Amazon Prime que será exibido nesta quarta-feira no Castelo de Windsor, a oeste de Londres, com a presença do rei.

Com o título "Finding Harmony: A King's Vision", o documentário terá sua estreia mundial na Amazon em 6 de fevereiro. Dumfries House é o lugar onde o apelo por uma maior conexão com a natureza é "colocado em prática", explica, durante um passeio pela propriedade, Simon Sadinsky, diretor-executivo da King’s Foundation, responsável por supervisionar os programas educativos. Neste local na zona rural escocesa fica a sede dessa fundação criada por Charles quando ainda era príncipe de Gales, com o objetivo de promover a educação ambiental e o desenvolvimento sustentável.

A propriedade recebe excursões escolares além de acampamentos e oferece oficinas e programas de formação profissional. - Zona "desfavorecida" - Liam, de 10 anos, acaba de assistir a uma sessão de ordenha de uma vaca. Embora faça uma careta ao ouvir a flatulência do ruminante atrás dele, garante que adoraria “ser agricultor aqui, porque é possível passar centenas de horas com os animais e aprender sobre eles".

Nesta região "desfavorecida", "a falta de empregos incentiva os jovens a irem embora assim que têm oportunidade", afirma à AFP Simon Sadinsky. Para tentar remediar esse fenômeno, a fundação oferece formações destinadas a ensinar aos jovens competências demandadas localmente, "no setor das energias verdes, na agricultura e pecuária", explica. Nos ateliês do centro têxtil são utilizados corantes vegetais obtidos de plantas do jardim murado, de onde também são extraídas as ervas, verduras e flores comestíveis que são usadas na escola de culinária.

A Dumfries House estava em péssimas condições em 2007, quando Charles liderou um consórcio para comprar a propriedade. Quase duas décadas depois, cerca de 10.000 jovens participam todos os anos das atividades e programas oferecidos atualmente no local. - "Oportunidades" -