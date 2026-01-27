Celebridades convocam protestos contra ações da polícia migratória dos EUA

Estrelas de Hollywood, cantores e personalidades do entretenimento recorreram às redes sociais para exigir ações contra a polícia migratória após a morte a tiros de dois cidadãos americanos abatidos por agentes federais em Minneapolis. As manifestações passaram a marcar presença em tapetes vermelhos de festivais, estreias e premiações, geralmente livres da polarização política que divide a sociedade dos Estados Unidos, mas ganharam ainda mais força nas redes após o ataque a tiros de sábado, no qual morreu Alex Pretti, um enfermeiro de 37 anos.

A seguir, algumas das manifestações de celebridades que expressaram seu descontentamento com a ofensiva migratória promovida pelo presidente Donald Trump:

— Pedro Pascal - O ator chileno-americano Pedro Pascal compartilhou uma série de publicações no Instagram nas quais convoca a adesão a uma greve nacional para protestar e exigir mais transparência sobre as ações da polícia migratória. "A verdade é uma linha divisória entre um governo democrático e um regime autoritário", escreveu Pascal, que também prestou homenagem a Pretti e à ativista Renee Good, morta a tiros em 7 de janeiro por agentes federais.

"O povo americano merece saber o que aconteceu", acrescentou. — Jamie Lee Curtis - A atriz vencedora do Oscar Jamie Lee Curtis também defendeu um protesto nacional, somando-se ao clamor contra o Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE, na sigla em inglês).

"Eles eram americanos! Baleados pelo nosso governo!", escreveu em uma publicação no domingo com desenhos dos rostos de Pretti e Good. Além disso, nesta terça-feira (27), compartilhou uma foto de Minneapolis com a legenda: "Eu acredito nos Estados Unidos!". — Martha Stewart - A empresária que construiu um império econômico dando lições de estilo de vida recorreu ao Instagram incentivada por sua neta de 14 anos, segundo contou.

"Sinto-me desanimada e triste todos os dias (...) porque nos dizem que os imigrantes, que somos a maioria ou descendemos deles, não são bem-vindos", escreveu Stewart, de 84 anos. "Por não podermos expressar nossa frustração em manifestações pacíficas e porque podemos ser atacados e até assassinados pelas tropas federais", acrescentou. — Katy Perry —