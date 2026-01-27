Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bournemouth contrata atacante Rayan, joia de 19 anos do Vasco

O Bournemouth, da Premier League, contratou o jovem atacante Rayan, de 19 anos, que estava no Vasco da Gama, onde foi revelado, anunciaram os dois clubes nesta terça-feira (27). 

Rayan se destacou no ano passado como um dos talentos mais promissores do futebol brasileiro, depois de marcar 14 gols no Campeonato Brasileiro, cinco na Copa do Brasil e um na Copa Sul-Americana pelo clube carioca. 

O jogador assinou contrato até o final da temporada europeia de 2031/2032, informou o Bournemouth em um comunicado.

Segundo a imprensa, a transferência custou 35 milhões de euros (cerca de R$ 218 milhões na cotação atual), tornando-se a maior venda da história do Vasco. 

"Ele chega à costa sul da Inglaterra depois de um ano excepcional em 2025 (...), confirmando sua crescente reputação como um dos jovens atacantes mais dinâmicos do futebol atual", celebrou o Bournemouth, que atualmente ocupa a 13ª posição na Premier League. 

"Estou muito feliz e muito honrado de estar aqui", disse Rayan, citado no comunicado.

"O Bournemouth é um clube que desenvolve muitos talentos, então estou muito feliz de estar aqui e espero dar muitas alegrias aos torcedores", acrescentou.

O Vasco, ao confirmar a venda, desejou ao jovem atacante "boa sorte" em seu "novo desafio".

