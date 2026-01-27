Ataques contra curdos na Síria são 'revés' para a pacificação na Turquia, diz porta-voz do PKK

Os recentes confrontos entre o exército sírio e as forças curdas na Síria são “um revés” para o processo de paz com os combatentes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) na Turquia, disse nesta terça-feira (27) à AFP um membro de alto escalão do movimento. “O que aconteceu na Síria, e mais amplamente no Oriente Médio, teve um impacto direto” no processo, afirmou Zagros Hiwa, porta-voz do braço político do PKK.

Hiwa qualificou os “ataques” contra os curdos no nordeste da Síria como um “complô e uma conspiração” para desandar as negociações.

As Forças Democráticas Sírias (FDS, dominadas pelos curdos) foram obrigadas nas últimas semanas a ceder grandes extensões de território às tropas governamentais, um duro golpe para essa minoria espalhada por vários países. Durante a guerra civil na Síria (2011-2024), os curdos conseguiram estabelecer uma zona autônoma no norte e nordeste do país. Um cessar-fogo está em vigor e foi prorrogado por 15 dias no sábado, mas ambas as partes se acusam mutuamente de violações.