Atacante Tammy Abraham deixa Besiktas e vai jogar no Aston Villa

O Besiktas anunciou nesta terça-feira (27) a venda do inglês Tammy Abraham por 21 milhões de euros (cerca de R$ 131 milhões na cotação atual) ao Aston Villa, time que ocupa atualmente a terceira colocação na Premier League e que buscava um atacante para reforçar seu elenco. O clube de Istambul havia ativado na segunda-feira a opção de compra de Abraham, após o jogador ter atuado por empréstimo vindo da Roma na primeira metade da temporada, segundo o Besiktas. Essa operação havia alcançado o montante de 13 milhões de euros (R$ 81 milhões).

O jogador de 28 anos, que tinha contrato com a Roma desde o verão de 2021, foi emprestado ao Milan para a temporada 2024-2025 antes de se transferir para a Turquia, onde marcou 13 gols em todas as competições.