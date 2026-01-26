Zelensky pede que reunião Rússia-Ucrânia em Abu Dhabi aconteça antes de domingo
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse nesta segunda-feira, 26, que as conversas entre negociadores da Ucrânia e da Rússia devem ser retomadas no próximo domingo, mas que seria positivo se elas fossem antecipadas.
Em seu pronunciamento diário, Zelensky disse que os dois lados discutiram, durante as conversas realizadas no fim de semana em Abu Dhabi, medidas para encerrar a guerra e como esse processo deveria ser monitorado. Ele também pediu aos aliados que não reduzam a pressão sobre Moscou.
"A Ucrânia estará completamente preparada de qualquer maneira para tratar do que precisa ser resolvido. Nosso país sempre esteve e continuará ao lado da paz", disse o líder ucraniano antes de criticar a postura da Rússia em relação ao acordo de paz.
Mais cedo, o Kremlin informou que as conversas realizadas nos últimos dias em Abu Dhabi entre enviados da Ucrânia, da Rússia e dos Estados Unidos foram construtivas, e uma nova rodada está prevista para a próxima semana, apesar dos "principais desafios ainda permanecerem".