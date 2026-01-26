Zelensky pede que reunião Rússia-Ucrânia em Abu Dhabi aconteça antes de domingo

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse nesta segunda-feira, 26, que as conversas entre negociadores da Ucrânia e da Rússia devem ser retomadas no próximo domingo, mas que seria positivo se elas fossem antecipadas.

Em seu pronunciamento diário, Zelensky disse que os dois lados discutiram, durante as conversas realizadas no fim de semana em Abu Dhabi, medidas para encerrar a guerra e como esse processo deveria ser monitorado. Ele também pediu aos aliados que não reduzam a pressão sobre Moscou.