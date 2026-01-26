Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Venezuela liberta 80 presos políticos, diz ONG

Sob pressão dos EUA, governo diz ter soltado 626 detidos desde dezembro. Contagem de organização especializada, entretanto, é menor.Pelo menos 80 presos políticos foram libertados neste domingo (25/01) na Venezuela, onde detidos vêm sendo soltos gradualmente sob pressão dos Estados Unidos, de acordo com a organização não governamental Foro Penal. "É mais provável que mais libertações aconteçam," disse Alfredo Romero, diretor da Foro Penal, na rede social X. Segundo ele, a organização verifica as identidades dos libertados de prisões ao redor do país. O governo venezuelano afirma já ter libertado 626 detidos desde dezembro, pouco antes da captura do presidente Nicolás Maduro. A Foro Penal, entretanto, tinha registro de 156 presos políticos soltos até sábado. Opositores pedem celeridade A presidente interina, Delcy Rodríguez, que serviu como vice-presidente de Maduro, não indicou as datas das supostas libertações. A oposição e grupos de direitos humanos criticam a lentidão do processo. Familiares de detidos têm acampado do lado de fora de prisões esperando por sua libertação. Rodríguez disse que conversará por telefone com o Alto Comissário das Nações Unidas para Direitos Humanos, Volker Turk, na segunda-feira. Ela disse que pretende pedir que a Organização das Nações Unidas (ONU) verifique a lista de libertados. No sábado, a presidente interina disse que o governo e a oposição devem dialogar para chegar a a "acordos" em favor da paz, três semanas após a captura de Maduro. O venezuelano está preso nos Estados Unidos, acusado de crimes ligados ao "narcoterrorismo". ht (AFP, Reuters)

