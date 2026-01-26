Venezuela liberta 80 presos políticos, diz ONG

Sob pressão dos EUA, governo diz ter soltado 626 detidos desde dezembro. Contagem de organização especializada, entretanto, é menor.Pelo menos 80 presos políticos foram libertados neste domingo (25/01) na Venezuela, onde detidos vêm sendo soltos gradualmente sob pressão dos Estados Unidos, de acordo com a organização não governamental Foro Penal. "É mais provável que mais libertações aconteçam," disse Alfredo Romero, diretor da Foro Penal, na rede social X. Segundo ele, a organização verifica as identidades dos libertados de prisões ao redor do país. O governo venezuelano afirma já ter libertado 626 detidos desde dezembro, pouco antes da captura do presidente Nicolás Maduro. A Foro Penal, entretanto, tinha registro de 156 presos políticos soltos até sábado. Opositores pedem celeridade A presidente interina, Delcy Rodríguez, que serviu como vice-presidente de Maduro, não indicou as datas das supostas libertações. A oposição e grupos de direitos humanos criticam a lentidão do processo. Familiares de detidos têm acampado do lado de fora de prisões esperando por sua libertação. Rodríguez disse que conversará por telefone com o Alto Comissário das Nações Unidas para Direitos Humanos, Volker Turk, na segunda-feira. Ela disse que pretende pedir que a Organização das Nações Unidas (ONU) verifique a lista de libertados. No sábado, a presidente interina disse que o governo e a oposição devem dialogar para chegar a a "acordos" em favor da paz, três semanas após a captura de Maduro. O venezuelano está preso nos Estados Unidos, acusado de crimes ligados ao "narcoterrorismo". ht (AFP, Reuters)