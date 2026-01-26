UE aprova banimento total do gás russo, com fim do GNL e gasodutos em janeiro e setembro/2027

A União Europeia (UE) confirmou nesta segunda-feira (26) o acordo político provisório fechado no fim de 2025 para proibir integralmente as importações de gás natural russo, tanto por gasodutos quanto na forma de gás natural liquefeito (GNL). A confirmação veio com a adoção formal do regulamento pelos 27 Estados-membros, segundo comunicado oficial da UE, que fixa o fim do GNL em 1º de janeiro de 2027 e estabelece 30 de setembro de 2027 como data-limite para o gás transportado por gasodutos - um ajuste em relação à previsão anterior, que mencionava novembro de 2027.

Segundo o comunicado da UE, o regulamento proíbe a importação de gás russo por gasodutos e de GNL na UE, com início de aplicação seis semanas após a entrada em vigor da norma. Contratos existentes terão um período de transição, em uma abordagem "em fases para limitar o impacto sobre preços e mercados". O texto reforça que a medida é "um marco fundamental para cumprir o objetivo do REPowerEU de acabar com a dependência da UE da energia russa".