Trump diz que enviará 'czar da fronteira' para Minnesota diante protestos contra ICE

Em publicação na Truth Social, o presidente americano, Donald Trump, afirmou que enviará o czar da fronteira da Casa Branca, Tom Homam, para Minnesota nesta segunda-feira, 26. A ação acontece à medida que a cidade protesta contra a presença de agentes do Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira americana (ICE), após a morte de um enfermeiro.

"Tom não tem experiência nessa região, mas conhece e gosta de muitas pessoas de lá. Ele é rigoroso, mas justo, e se reportará diretamente a mim", escreveu o presidente na postagem.