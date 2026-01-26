Trump diz que enviará 'czar da fronteira' para Minnesota diante protestos contra ICE
Em publicação na Truth Social, o presidente americano, Donald Trump, afirmou que enviará o czar da fronteira da Casa Branca, Tom Homam, para Minnesota nesta segunda-feira, 26. A ação acontece à medida que a cidade protesta contra a presença de agentes do Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira americana (ICE), após a morte de um enfermeiro.
"Tom não tem experiência nessa região, mas conhece e gosta de muitas pessoas de lá. Ele é rigoroso, mas justo, e se reportará diretamente a mim", escreveu o presidente na postagem.
Segundo Trump, paralelamente, está em andamento uma grande investigação a respeito de uma suposta fraude de mais de US$ 20 bilhões no sistema de assistência social em Minnesota, "que é pelo menos parcialmente responsável pelos violentos protestos organizados que estão ocorrendo nas ruas". Há meses, o republicano tem criticado ações no Estado, bem como o governador Tim Walz, que é republicano.
O presidente americano também mencionou que o Departamento de Justiça (DoJ) e o Congresso estão investigando a congressista democrata Ilhan Omar, de Minnesota, que, segundo ele, "saiu da Somália sem nada e agora possui um patrimônio de mais de US$ 44 milhões". Omar já havia denunciado Trump por chamar imigrantes somalis de "lixo".