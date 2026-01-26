Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que enviará 'czar da fronteira' para Minnesota diante protestos contra ICE

Em publicação na Truth Social, o presidente americano, Donald Trump, afirmou que enviará o czar da fronteira da Casa Branca, Tom Homam, para Minnesota nesta segunda-feira, 26. A ação acontece à medida que a cidade protesta contra a presença de agentes do Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira americana (ICE), após a morte de um enfermeiro.

"Tom não tem experiência nessa região, mas conhece e gosta de muitas pessoas de lá. Ele é rigoroso, mas justo, e se reportará diretamente a mim", escreveu o presidente na postagem.

Segundo Trump, paralelamente, está em andamento uma grande investigação a respeito de uma suposta fraude de mais de US$ 20 bilhões no sistema de assistência social em Minnesota, "que é pelo menos parcialmente responsável pelos violentos protestos organizados que estão ocorrendo nas ruas". Há meses, o republicano tem criticado ações no Estado, bem como o governador Tim Walz, que é republicano.

O presidente americano também mencionou que o Departamento de Justiça (DoJ) e o Congresso estão investigando a congressista democrata Ilhan Omar, de Minnesota, que, segundo ele, "saiu da Somália sem nada e agora possui um patrimônio de mais de US$ 44 milhões". Omar já havia denunciado Trump por chamar imigrantes somalis de "lixo".

