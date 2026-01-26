Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Técnico Robert Moreno nega que sua demissão do Sochi esteja relacionada ao uso de IA

AFP
AFP Autor
O ex-técnico da seleção espanhola Robert Moreno negou nesta segunda-feira ter usado a ferramenta de inteligência artificial ChatGPT para se preparar para os jogos durante sua passagem pelo Sochi, clube da liga russa que o demitiu em setembro do ano passado. 

Notícias recentes na Rússia afirmavam que Moreno havia sido demitido em grande parte por usar o ChatGPT em seu trabalho, inclusive para decidir escalações ou possíveis contratações.

"Nunca usei o ChatGPT ou qualquer inteligência artificial para me preparar para os jogos, decidir escalações ou escolher jogadores. Isso é completamente falso", escreveu Moreno em uma carta aberta enviada ao jornal espanhol Marca.

O treinador de 48 anos admitiu que usava tecnologia em seu trabalho, mas que as decisões eram tomadas por ele mesmo, com o auxílio de sua comissão técnica.

"Minha carreira no futebol começou precisamente com a análise de dados e vídeos. Essa é minha especialização e o que fez a diferença nos meus primeiros anos", continuou Moreno. 

"Como qualquer comissão técnica profissional, usamos ferramentas de análise: GPS, Wyscout (um banco de dados de análise de futebol), vídeo e plataformas de observação de jogadores. A tecnologia ajuda a processar as informações mais rapidamente, mas a comissão técnica é quem sempre toma as decisões esportivas", insistiu.

Moreno atribuiu as acusações a Andrei Orlov, ex-dirigente do Sochi com quem teve desentendimentos.

"Minha saída ocorreu por comum acordo, em um momento de resultados inconsistentes e divergências em relação aos planos esportivos, como acontece no futebol", explicou o homem que foi técnico da seleção espanhola entre 2018 e 2019, quando substituiu Luis Enrique depois que o atual treinador do PSG deixou o cargo devido à grave doença de sua filha Xana.

Após a morte da filha, Luis Enrique retornou ao cargo e acusou Moreno de "deslealdade", depois que Moreno tentou permanecer no cargo após classificar a Espanha para a Euro 2020.

"Apresentar a situação como 'demitido por usar o ChatGPT' simplifica algo muito mais complexo e, além disso, não é verdade", concluiu o treinador, que, depois de sua passagem pela seleção espanhola, também comandou o Monaco e o Granada.

