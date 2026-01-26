Sete equipes vão à pista em Barcelona nos primeiros testes de pré-temporada da F1

Sete das 11 equipes da Fórmula 1 colocaram seus carros de 2026 na pista nesta segunda-feira (26), em Barcelona, nos primeiros testes de pré-temporada. Alpine, Audi, Cadillac, Haas, Mercedes, Racing Bulls e Red Bull rodaram no circuito de Montmeló neste primeiro dia de testes, sem público nem jornalistas presentes.

As equipes têm direito a três dias de testes entre segunda e sexta-feira no traçado catalão.

Elas terão mais duas sessões de três dias de testes, dessa vez oficiais, no Bahrein, de 11 a 13 de fevereiro, e depois de 18 a 20 de fevereiro, antes do primeiro Grande Prêmio do ano, que será disputado no dia 8 de março em Melbourne, na Austrália. McLaren, atual bicampeã mundial de construtores, e Ferrari planejam colocar seus carros na pista nesta terça-feira, enquanto a Aston Martin informou que não rodará antes de quinta-feira. Por fim, a Williams já havia anunciado na última sexta-feira que não participaria dos primeiros testes "devido a atrasos no programa FW48, com o objetivo de continuar a otimizar o desempenho do carro".

Segundo informações divulgadas por diversos veículos de imprensa, o francês Isack Hadjar registrou o melhor tempo nesta segunda-feira ao volante da Red Bull. Hadjar superou o britânico George Russell (Mercedes) e o argentino Franco Colapinto (Alpine) por cinco décimos e dois segundos, respectivamente. O italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) foi o quarto, à frente do francês Esteban Ocon (Haas) e do neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls).