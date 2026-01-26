Rushdie alerta para a violência política ao relatar o ataque que sofreu

O escritor Salman Rushdie acredita que o terrível ataque com faca que quase lhe tirou a vida é um exemplo da violência desencadeada por líderes políticos inescrupulosos e alertou que "todos estão em perigo" em um Estados Unidos cada vez mais instável. O escritor britânico-americano esteve presente no domingo na estreia do documentário "Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie" no Festival de Cinema de Sundance, sobre o ataque que sofreu em 2022.

"A ideia de perigo e violência está agora próxima de todos neste país", disse ele à AFP no festival, que acontece em Park City até 1º de fevereiro.

"Acho que todos estão em perigo agora", acrescentou. O documentário, dirigido por Alex Gibney, é baseado no livro "Knife", a autobiografia que narra o ataque brutal e suas sequelas. Rushdie se apresentava em um evento em Chautauqua, Nova York, quando Hadi Matar, de 24 anos, subiu ao palco e o esfaqueou 15 vezes.

O ataque brutal deixou Rushdie com ferimentos que mudaram sua vida, incluindo a perda do olho direito. Seus comentários sobre violência política surgem em um momento em que o presidente americano, Donald Trump, intensificou as operações contra imigrantes em situação irregular em diversas cidades, particularmente em Minneapolis, onde agentes federais mataram a tiros dois cidadãos americanos neste mês. Rushdie opinou que o ataque brutal contra ele foi um exemplo de "algo maior".