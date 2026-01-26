Rodrigo Mudrovitsch toma posse como presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos

O jurista brasileiro Rodrigo Mudrovitsch toma posse nesta segunda-feira, 26, como presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, na Costa Rica. Mudrovitsch foi eleito para comandar o tribunal em novembro do ano passado. O jurista foi eleito em votação secreta entre os magistrados do tribunal. Mudrovitsch será o terceiro brasileiro a ocupar a presidência do tribunal, ligado à Organização dos Estados Americanos (OEA). A chilena Patricia Pérez Goldberg foi eleita vice-presidente.

O mandato do presidente e da vice-presidente se encerrará em 31 de dezembro de 2027.

Integrante do tribunal desde 2022, Mudrovitsch assumiu o posto aos 36 anos e foi um dos mais jovens juízes do tribunal. Em novembro de 2023, foi eleito vice-presidente em decisão interna dos sete magistrados que compõem a Corte. No ano passado, Mudrovitsch completou três anos como juiz e um ano como vice-presidente. Nesse período, proferiu 31 votos em casos de promoção e proteção dos direitos humanos. O tribunal é responsável por julgar violações graves cometidas por países-membros da Organização dos Estados Americanos (OEA).