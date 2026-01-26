Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rodrigo Mudrovitsch toma posse como presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos

Agência Estado
Agência Estado Autor
Notícia

O jurista brasileiro Rodrigo Mudrovitsch toma posse nesta segunda-feira, 26, como presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, na Costa Rica. Mudrovitsch foi eleito para comandar o tribunal em novembro do ano passado. O jurista foi eleito em votação secreta entre os magistrados do tribunal.

Mudrovitsch será o terceiro brasileiro a ocupar a presidência do tribunal, ligado à Organização dos Estados Americanos (OEA). A chilena Patricia Pérez Goldberg foi eleita vice-presidente.

O mandato do presidente e da vice-presidente se encerrará em 31 de dezembro de 2027.

Integrante do tribunal desde 2022, Mudrovitsch assumiu o posto aos 36 anos e foi um dos mais jovens juízes do tribunal. Em novembro de 2023, foi eleito vice-presidente em decisão interna dos sete magistrados que compõem a Corte.

No ano passado, Mudrovitsch completou três anos como juiz e um ano como vice-presidente. Nesse período, proferiu 31 votos em casos de promoção e proteção dos direitos humanos.

O tribunal é responsável por julgar violações graves cometidas por países-membros da Organização dos Estados Americanos (OEA).

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Edson Fachin, participará da abertura do ano judicial e da posse na nova junta diretiva da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em São José da Costa Rica.

Fachin será o orador principal da conferência sobre o tema "O enfraquecimento do Estado de Direito democrático como fator de violação de direitos humanos".

Em seguida, assinará, com o novo presidente da Corte IDH, o brasileiro Rodrigo Mudrovitsch, um termo de compromisso entre as duas instituições para fortalecer e intensificar a colaboração que já mantêm.

